4 mag 2023 13:54

VIA DALLA SETA! – L’ITALIA NON HA ALTERNATIVE: DOVRÀ STRACCIARE L’ACCORDO CON LA CINA SULLA “BELT AND ROAD INITIATIVE”, SIGLATO DAL PRIMO GOVERNO CONTE, NEL 2018. MA QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE? NESSUNA: DI FATTO, NON CI SARANNO VINCOLI PER LE RELAZIONI COMMERCIALI NON STRATEGICHE CON PECHINO – XI JINPING È IN PRESSING PER SALVARE L’ACCORDO, INSERENDO NUOVE CONCESSIONI. MA GLI AMERICANI NON ACCETTERANNO MAI, E ROMA RISCHIA DI DIVENTARE TERRENO DI SCONTRO TRA LE DUE POTENZE…