Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Sorpresa. I tedeschi di Alternative für Deutschland (Afd) non saranno domani a Roma per l’evento sovranista di Identità e democrazia, l’europartito cofondato dalla Lega. Non ci saranno per il motivo contrario a quello di altri assenti: non sono stati invitati. Nonostante il ritorno convinto di Matteo Salvini al nazionalismo più netto, lui stesso deve aver valutato che il partito tedesco dalle non rare nostalgie naziste sia un po’ troppo impresentabile.

Al punto da mettere a rischio le residue chances di entrare nella stanza dei bottoni di Bruxelles dopo le Europee di giugno: semmai il (difficile) progetto di riprodurre un centrodestra all’italiana anche in Europa potesse riuscire, rimane certo che Afd (e i loro amici) non ne faranno parte. […]

Va detto che la Lega sul raduno di domani gioca su un doppio registro. Da una parte, Matteo Salvini spiega di aver dovuto «chiudere le iscrizioni perché non ci sta più gente, oltre 1.500 persone non ci stanno» negli Studios di via Tiburtina. […]

Dall’altra parte, nella Lega non sono pochi coloro che sottolineano che Roma «non sarà una Firenze bis» e che l’organizzazione è del partito Identità e democrazia (Id) presieduto dal belga Gerolf Annemans.

Eppure, le assenze si notano. Non ci sarà Marine Le Pen, che ha comunque inviato un video e ieri ha sostenuto Salvini per le dichiarazioni dopo le elezioni russe, né la nuova star del partito Jordan Bardella. La presenza più attesa è quella di Andrè Ventura, il leader del partito portoghese Chega!.

Dagli Stati Uniti arriverà il trumpiano Vivek Ramaswamy. E Salvini ribadisce la passione per il candidato repubblicano: «Poi il popolo è sovrano, ma non lo dico se no qualcuno si offende...». Per poi minimizzare sulla sua assenza in Aula durante l’intervento di Giorgia Meloni: «Ho un ministero così sfidante e complesso che mi porta via il 99% del mio tempo».

Il problema sono le altre assenze al raduno. I motivi sono sempre personali. Ma domani mancheranno alcune delle figure più rappresentative della Lega. Per esempio, i governatori. Il veneto Luca Zaia aveva già in programma alcune «inaugurazioni». In Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga aveva delle questioni private già programmate e lo stesso il lombardo Attilio Fontana.

Mancheranno anche il trentino Maurizio Fugatti e l’umbra Donatella Tesei. Ma l’agenda già piena è un problema che non riguarda solo i governatori. Anche il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio sarà altrove. E lo stesso vale per il capogruppo a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo.

In ogni caso, il consiglio federale del partito, convocato con solo 24 ore di preavviso, non prevede l’annuncio della candidatura di Roberto Vannacci. Lo ha detto lo stesso Salvini: «Vannacci sì, Vannacci no, Vannacci forse... C’è un ragionamento aperto. A me farebbe sicuramente piacere». Resta il fatto che la possibile candidatura del generale continua a urticare un pezzo del partito. […]

