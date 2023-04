POI DICI CHE NON SI FANNO FIGLI: TE CREDO, COSTA UN OCCHIO DELLA TESTA MANTENERLI! – IN MEDIA UNA FAMIGLIA ITALIANA SPENDE 740 EURO AL MESE PER MANTENERE UN FIGLIO MINORENNE. AL NORD È NECESSARIO SBORSARE DI PIÙ (820 EURO), PIÙ O MENO LA STESSA CIFRA PER IL CENTRO ITALIA (810). AL SUD È PIÙ ECONOMICO, MEDIAMENTE SI SPENDONO 580 EURO – IL PIANO DEL GOVERNO PER RIDURRE LA DENATALITÀ: TASSE DIFFERENZIATE PER SINGOLI E FAMIGLIE CON FIGLI...