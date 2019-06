A CHI SERVONO I GIORNALI? AI MAGISTRATI! - CARLO BONINI SU “REPUBBLICA” NON LA TOCCA PIANO: “PALAMARA, CHE BRIGAVA PER ANNICHILIRE L'INDAGINE PER CORRUZIONE IN CUI ERA INDAGATO A PERUGIA E SPEZZARE LE OSSA A PIGNATONE E IELO, HA USATO I QUOTIDIANI “IL FATTO” (MARCO LILLO, NDR) E ‘’LA VERITÀ’’ (GIACOMO AMADORI, NDR) COME MACCHINA DEL FANGO” – LA CASA DI PALAMARA RISTRUTTURATA DA CENTOFANTI - LA COMMEDIA ALL’ITALIANA NON MUORE MAI: NEI SUMMIT NOTTURNI IN HOTEL TRA LOTTI, FERRI E LE TOGHE ANCHE LOTITO CHE DISTRIBUIVA BIGLIETTI PER LE PARTITE!