LA VERSIONE DI MUGHINI – È SUGOSISSIMO IL CAPITOLO CENTRALE DEL NUOVO LIBRO DI LUCA RICOLFI, “LA MUTAZIONE”, IN CUI DOCUMENTA COME LA DIFESA ANTI CENSORIA DELLE LIBERTÀ DI PENSIERO CHE IN ITALIA E ALTROVE ERA STATA UNA PREROGATIVA PARTICOLARISSIMA DELLA SINISTRA VIENE ADESSO SMENTITA E ARROVESCIATA DAGLI STILEMI SU CUI È FONDATA LA CANCEL CULTURE, E SEPPURE IN ITALIA NON SIAMO AGLI ORRORI DI CUI QUESTO ATTEGGIAMENTO SI È MACCHIATO NEGLI USA (E NON SOLO). E PUR TUTTAVIA CI SONO INDIRIZZI ALLARMANTI DI CUI È IMPOSSIBILE NON TENER CONTO. COME L’ARTICOLO 4 DEL DECRETO ZAN CONTRO L’OMOTRANSFOBIA…