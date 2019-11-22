INSALATA ROUSSEAU – IL RETROSCENA DI PAOLO BECCHI SUL VOTO DEGLI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA SULLE REGIONALI: “È TUTTA UN’IDEA DI CASALEGGIO, CHE SI È RESO CONTO CHE I 5 STELLE SARANNO PURE IN MOVIMENTO, MA IN UNA DIREZIONE CHE IL PADRE GIANROBERTO NON AVREBBE MAI ACCETTATO. MEGLIO FINIRE QUESTA STORIA ORMAI PRIVA DI SENSO. MA GRILLO VUOLE PRODI AL QUIRINALE E…”
“PIÙ CHE PARTITI DI CENTRO, SONO CENTRINI” - “PIERFURBY” CASINI SISTEMA CALENDA, TOTI E RENZI IN UN COLPO SOLO: “SE ANDRÒ CON UNO DI LORO? NO, SONO ANZIANO, HANNO BISOGNO DI GIOVANI E DI SPINTA PROPULSIVA. LASCIATEMI TRANQUILLO” - “ALCUNI DI QUESTI CENTRI SONO INESISTENTI, VIRTUALI. NON DICO QUALI MA…”
DAGO-FLASH! E' FINITA LA RELAZIONE TRA GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO. IL PREMIER SI STAREBBE PER TRASFERIRE NELL'APPARTAMENTO DI PALAZZO CHIGI RISERVATO AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO, E AVREBBE FATTO DELLE RICHIESTE PER IL NUOVO ALLOGGIO...
SPOT? STOP! – GOOGLE HA CAPITO L’ANTIFONA E ANNUNCIA L’INTRODUZIONE DI LIMITI ALLA PUBBLICITÀ ELETTORALE MICRO-TARGETTIZZATA. DOPO LA MESSA AL BANDO TOTALE DECISA DA TWITTER, CI MANCA SOLO FACEBOOK – ZUCKERBERG CONTINUA A FOTTERSENE. E PURE TRUMP È D’ACCORDO: INFATTI I DUE SI SONO INCONTRATI IN GRAN SEGRETO…
I 5S NON ESISTONO PIÙ - COME UNA SPIETATA NEMESI, LA PIATTAFORMA ROUSSEAU SI È ABBATTUTA SU CHI HA PRETESO DI MANIPOLARLA OLTRE IL LIMITE TOLLERABILE. MENO DI 28MILA MILITANTI, DAVVERO UN'INEZIA, HANNO DECRETATO LA FINE DI UN'EPOCA E PROBABILMENTE DI UNA CARRIERA POLITICA, QUELLA DI DI MAIO. IL QUALE AVREBBE FATTO MEGLIO AD ANDARE IN GIAPPONE PER IL G20, INVECE DI CONFERMARE AL MONDO CHE L'ITALIA NON HA UN MINISTRO DEGLI ESTERI E, A QUANTO PARE, DA IERI SERA NON HA NEMMENO QUALCUNO IN GRADO DI GUIDARE QUEL CHE RESTA DEI CINQUE STELLE