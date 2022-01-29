PAOLO MIELI MEJO DEL MAGO OTELMA A PIAZZAPULITA - L'ESITO E' SCONTATO, MARIO DRAGHI SARA' PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VIDEO FLASH! - CAZZARI CATODICI! PAOLO MIELI GIOVEDÌ A “PIAZZAPULITA”: “L’ESITO È SCONTATO: SARÀ MARIO DRAGHI IL PROSSIMO CAPO DELLO STATO” - UN VERO MAGO OTELMA….-
“LE EMERGENZE RICHIAMANO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ” – MATTARELLA ACCETTA IL SECONDO MANDATO UFFICIALMENTE E FA UN BREVISSIMO DISCORSO: “RINGRAZIO CHI HA RIPOSTO IN ME LA FIDUCIA, NON POSSIAMO SOTTRARCI AI DOVERI A CUI SIAMO CHIAMATI” - VIDEO
“È UNA SPLENDIDA NOTIZIA PER GLI ITALIANI” – MARIO DRAGHI ESULTA PER LA RIELEZIONE DI MATTARELLA (MA NON TROPPO, VOLEVA ESSERE LUI AL SUO POSTO): “SONO GRATO AL PRESIDENTE PER LA SUA SCELTA” – MACRON: “AUGURI CARO SERGIO, CONTO SU DI TE PER UN’EUROPA FORTE” – IL “WASHINGTON POST”: “SPINTA ALLA STABILITÀ DEL PAESE, MA FALLIMENTO DEI PARTITI”
È FATTA: MATTARELLA BIS CON 759 VOTI, IL SECONDO PIÙ VOTATO DOPO PERTINI (832) – UN BIS FIRMATO PIU' DAL PARLAMENTO IN NOME DELLA STABILITÀ (E DELLA SICUREZZA DI RIMANERE IN PARLAMENTO) CHE DAI PARTITI, COMPLETAMENTE ALLA DERIVA – UNA ENORMA FIGURA DI MERDA PER I VARI LEADER, CHE SI SONO DIMOSTRATI DELLE PENOSE NULLITÀ, A PARTIRE DA BERLUSCONI, SALVINI E CONTE - SCONFITTA ANCHE PER L'AMBIZIONE DA MARCHESE DEL GRILLO DI DRAGHI CHE RESTA INCHIAVARDATO A PALAZZO CHIGI – IL PD ZANDA BENEDICE: “È RISULTATO MIGLIORE CHE SI POTESSE IMMAGINARE. SI STABILIZZA IL PAESE, IN UN MOMENTO DELICATISSIMO”
DAGOREPORT - LA CAOTICA FARSA QUIRINALIZIA, CHE STA PER RISOLVERSI CON UN MATTARELLA BIS, È STATA UTILISSIMA: PENSAVAMO CHE I VARI LEADER FOSSERO TIPINI MEDIOCRI, INVECE ORA SAPPIAMO CHE SONO DELLE AUTENTICHE NULLITÀ CAPACI SOLO DI UNIRE L’INCAPACITÀ ALL’ARROGANZA - ALLA FINE, TRE DATI LAMPANTI. IL PRIMO È LA SCHIZOFRENIA DA T.S.O. DI SALVINI: MAI UN LEADER SI ERA MOSTRATO TANTO PICCOLO A FRONTE DI UNA PARTITA COSÌ IMPORTANTE - SECONDO: LA MEZZA VITTORIA DI DRAGHI, CHE HA CONGELATO LA SUA AMBIZIONE DI SALIRE AL COLLE FINO AL 2023 E SI INTESTERÀ LUI IN EUROPA LA RICONFERMA DI MATTARELLA. CHE PRIMA DI ACCETTARE IL BIS, HA CHIESTO A DRAGHI GARANZIE DELLA SUA PERMANENZA A PALAZZO CHIGI - TERZO: E' PARTITA LA RESA DEI CONTI TRA CONTE E DI MAIO E TRA SALVINI E GIORGETTI
FEMMINICIDIO POLITICO – DAGO: IN QUALUNQUE ALTRO PAESE CIVILE E INCIVILE LE DUE ELISABETTE, CASELLATI E BELLONI, AVREBBERO RASSEGNATO LE DIMISSIONI UN MINUTO DOPO LA TROMBATURA DELLA LORO VANITA’ - LA SECONDA CARICA DELLO STATO E IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI CHE NON BLOCCANO SUL NASCERE, FERMAMENTE E GARBATAMENTE, I GIOCHINI SUL LORO NOME, CHE NON SENTONO IMMEDIATAMENTE L’ESIGENZA DI DICHIARARE IL LORO ‘’NON POSSUMUS’’, SONO QUASI PEGGIO DI QUESTI POLITICI SCAPPATI DAL MANICOMIO CHE “USANO LE DONNE COME FIGURINE PER IL COLLE: UN ATTO DI UN’IRRESPONSABILITÀ, DI UNA CIALTRONAGGINE SENZA PRECEDENTI” (GIANNINI) - VIDEO