VIDEO-FLASH! - CONTE HA NOSTALGIA DEI BEI TEMPI DEI DPCM E RIESCE AD ARRIVARE IN RITARDO ANCHE SU “TWITCH”! PEPPINIELLO APPULO, COME UNA VERE DIVA, SI È FATTO ASPETTARE, FACENDO BESTEMMIARE (LETTERALMENTE) LO “STREAMER” IVAN GRIECO, CHE L’AVEVA INVITATO A PARLARE SUL SUO CANALE. POI DOPO MEZZ’ORA È APPARSO MIRACOLOSAMENTE – NEL FRATTEMPO, PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA, DI MAIO PARLAVA AL “CORRIERE DELLA SERA”. CHI È IL BIMBOMINKIA? - VIDEO

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GIUSEPPE CONTE ARRIVA IN RITARDO ANCHE SU TWITCH E FA BESTEMMIARE IVAN GRIECO

 

 

 

 

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