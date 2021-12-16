GIUSEPPE CONTE ARRIVA IN RITARDO ANCHE SU TWITCH E FA BESTEMMIARE IVAN GRIECO
VIDEO-FLASH! - CONTE HA NOSTALGIA DEI BEI TEMPI DEI DPCM E RIESCE AD ARRIVARE IN RITARDO ANCHE SU “TWITCH”! PEPPINIELLO APPULO, COME UNA VERE DIVA, SI È FATTO ASPETTARE, FACENDO BESTEMMIARE (LETTERALMENTE) LO “STREAMER” IVAN GRIECO, CHE L’AVEVA INVITATO A PARLARE SUL SUO CANALE. POI DOPO MEZZ’ORA È APPARSO MIRACOLOSAMENTE – NEL FRATTEMPO, PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA, DI MAIO PARLAVA AL “CORRIERE DELLA SERA”. CHI È IL BIMBOMINKIA? - VIDEO-
COME SE LA RIDONO PUTIN E XI JINPING - IL PRESIDENTE RUSSO E IL DITTATORE CINESE IERI SI SONO INCONTRATI VIRTUALMENTE IN UN VERTICE BILATERALE E HANNO RINSALDATO LA LORO ALLEANZA CONTRO L’OCCIDENTE BRUTTO E CATTIVO CHE VUOLE “INTERFERIRE NEI LORO AFFARI INTERNI” - SORRISONI E PAROLE AL MIELE, SONO LONTANI I TEMPI IN CUI LE DUE POTENZE ERANO RIVALI - VIDEO
MARIO, RIMANI A PALAZZO CHIGI! - I PARTITI IN CRISI DI CREDIBILITÀ (E D’IDENTITÀ) NON VOGLIONO CHE DRAGHI SALGA AL COLLE: SAREBBERO COSTRETTI A DECIDERE QUALCOSA E TEMONO DI PERDERE LA POLTRONA - MA DAL “PARTITO DI DRAGHI” AVVERTONO: ALLA LUNGA IL RISCHIO È CHE SI CHIAMI FUORI DA TUTTO (E POI, CHI CI VA AL QUIRINALE?) - L’UNICA CHE VUOLE AL COLLE IL PREMIER È GIORGIA MELONI
“SALVINI MI RICORDA SEMPRE CHE LUI È ANCORA ALLO STADIO EVOLUTIVO DEL NEANDERTHAL” - VINCENZO DE LUCA SI DIVERTE A SPERNACCHIARE IL “CAPITONE” PER LE PAROLE SULLA VACCINAZIONE AI BAMBINI: “È IRRESPONSABILE CONTINUARE AD ALIMENTARE UN CLIMA DI PAURA” - “LA PAURA DEI VACCINI È COLPA DEL SISTEMA INFORMATIVO. PER MESI IN TV E SUI GIORNALI HA PARLATO LA PIÙ GRANDE QUANTITÀ DI IMBECILLI CHE SI ERA CONCENTRATA IN ITALIA E QUESTA È UNA COSA INCREDIBILE”
MOSCA AL NASO - IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA UNA RISOLUZIONE IN CUI AVVERTE LA RUSSIA: “RITIRI IMMEDIATAMENTE I SUOI MILITARI DAL CONFINE CON L’UCRAINA”. CHISSÀ CHE PAURA HA PUTIN. CHE FARÀ L’EUROPA PER PROTEGGERE KIEV, VISTO CHE NON HA UNO STRACCIO DI ESERCITO COMUNE? - LA NATO: “STOP ALLE PROVOCAZIONI”. IL PRESIDENTE RUSSO INVADERÀ DAVVERO L’UCRAINA O È LA SOLITA MOSSA PER COSTRINGERE GLI ALTRI A DIALOGARE CON LUI?
BIS? NO GRAZIE! ORMAI MATTARELLA NON SA PIÙ COME DIRE CHE NON VUOLE RIMANERE AL QUIRINALE - OGGI HA RIBADITO IL CONCETTO NEL SUO DISCORSO AGLI AMBASCIATORI: “È CON GRANDE PIACERE CHE TORNO AD ACCOGLIERVI PER IL SALUTO DI FINE ANNO. OGGI, PER ME, È ANCHE L’OCCASIONE DI UN COMMIATO…” - VIDEO