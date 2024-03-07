UN PARLAMENTARE GEME DURANTE LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA
DAGOREPORT - VISTO COME SI È SCAPICOLLATO IL GOVERNO DUCIONI A PESCARA, È LAMPANTE CHE IL VOTO IN ABRUZZO NON È MARGINALE BENSÌ DETERMINANTE PER IL RISSOSO POLLAIO DI PALAZZO CHIGI - L’EVENTUALE VITTORIA DEL CENTROSINISTRA, MA ANCHE UNA SCONFITTA DI MISURA, FAREBBE RIPARTIRE LA PARTITA DI POKER TRA I DUE GALLETTI. SALVINI: SE NON OTTENGO PIU' POTERE, TOLGO L’APPOGGIO AL GOVERNO. MELONI: ACCOMODATI: CHIUDO BARACCA E ANDIAMO AL VOTO - OVVIAMENTE LA DUCETTA NON VUOLE RIPRESENTARSI ALLE URNE, TANTOMENO SALVINI VUOLE FAR CADERE IL GOVERNO. ANCHE PERCHÉ L’ULTIMO SONDAGGIO COMMISSIONATO DAL PD, DOPO IL RISULTATO SARDO, SUL VOTO EUROPEO DEL 9 GIUGNO SQUADERNA NUMERI SORPRENDENTI: MENTRE ELLY SCHLEIN RAGGIUNGE 21,5%, I FRATELLINI DELLA DUCETTA RINCULANO AL 25,7% - LA MELONA HA UN CARTA PER FAR FUORI SALVINI E PER RIPORTARE LA LEGA ALL’OVILE: FEDRIGA...
DAGOREPORT - PERCHÉ L’OSPITATA DI BARBARA D’URSO A “DOMENICA IN” HA FATTO INCAZZARE PIER SILVIO? - COME MAI FLAVIO BRIATORE SI SBATTE COME UN MOULINEX PER DARE ALLA REIETTA DEL BISCIONE UNO SHOW A VIALE MAZZINI? UN’IDEA CHE FA VENIRE L’ORTICAIA SIA ALL’AD ROBERTO SERGIO, SIA AL DG ROSSI: D’URSO IN PALINSESTO VUOL DIRE FARE UNO SGARBO A FORZA ITALIA - MA LOR SIGNORI NON AVEVANO FATTO I CONTI CON I SUPERPOTERI DEL "BULLONAIRE". DOPO IL PRIMO FLOP DI FAR ACCOMODARE CARMELITA NEL SALOTTO DI MARA VENIER, HA ARRUOLATO IL MANAGER "BRUCIO" PRESTA E HA IMBOCCATO LA STRADA PER PALAZZO CHIGI - RICEVUTO IL MESSAGGIO, IL TRAGITTO DALLA DUCETTA A VIALE MAZZINI, È STATO BREVE…. - LA SMENTITA DEL "BULLONAIRE"
DAGOREPORT – DOPO IL "SUPER TUESDAY" COMINCIA LA VERA PARTITA PER LA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI: BIDEN SARA' SEGUITO DAL SUO TUTOR OBAMA, TRUMP SI AFFIDA ALLA NUORA LARA - NIKKI HALEY SI RITIRA MA POTREBBE CANDIDARSI COME INDIPENDENTE (SOLO PER FAR PERDERE TRUMP) – MICHELLE OBAMA SI CHIAMA FUORI “DALLA PRESIDENZA”: E SE FINISSE A FARE LA VICE? – L'ALTRO NOME DA AFFIANCARE A BIDEN E' GAVIN NEWSOM, PIACIONISSIMO GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA...
DAGOREPORT – FABIO RAMPELLI TIRA IL SASSO E POI NASCONDE LA MANO: COME MAI IL “GABBIANO” SI È INCAZZATO COSÌ TANTO CON “IL FOGLIO”, CHE HA RIVELATO LA RIUNIONE DELLA SUA CORRENTE? PERCHÉ HA COSÌ TANTA PAURA DI APPARIRE PER QUELLO CHE È, CIOÈ L’UNICO OPPOSITORE INTERNO DELLE SORELLE MELONI IN FRATELLI D’ITALIA? L’ADUNATA DI DISSIDENTI È FORSE UNA RISPOSTA ALLA NOTIZIA CHE IL SUO INCARICO DA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA POTREBBE TRABALLARE? – IL CONGRESSO ROMANO ALLE PORTE E IL “MISTERO” DELLA SCOMPARSA DEL MATTINALE “ORE 11”, BY FAZZOLARI…
DAGOREPORT – STATI DIS-UNITI D'AMERICA: SIA I DEMOCRATICI CHE I REPUBBLICANI SONO NEL CAOS E NON SANNO COME GESTIRE BIDEN E TRUMP – I DEM CERCANO UN VICE CREDIBILE NEL CASO IN CUI “SLEEPY JOE” DIVENTASSE TROPPO RINCOJONITO, MA MICHELLE OBAMA (CON BARACK AL SEGUITO) SAREBBE TROPPO INGOMBRANTE – I REPUBBLICANI ANTI-TRUMP SPINGONO NIKKI HALEY A CANDIDARSI DA INDIPENDENTE PER FAR PERDERE "THE DONALD". E CHISSA' CHE A QUEL PUNTO, BIDEN NON RESTITUISCA IL FAVORE CHIAMANDOLA A UN RUOLO DI RESPONSABILITÀ...