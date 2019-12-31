VIDEO FLASH! - IL DISCORSO DI FINE ANNO DI VITTORIO SGARBI: “IL 2020 SARÀ UN ANNO MERAVIGLIOSO PERCHÉ I CINQUESTELLE FINIRANNO. E’ LA LORO DISFATTA TOTALE ED E’ QUELLO CHE AVEVO ANNUNCIATO. PROVO TENEREZZA PER DI MAIO MENTRE GRILLO LO ODIA…CONTE E’ UN PICCOLO AVVOCATO RACCOMANDATO CHE E’ ARRIVATO IN CATTEDRA GRAZIE AL SUO TUTORE. NON ASCOLTATE MATTARELLA, NON VI DIRÀ LA VERITÀ…” - VIDEO-
MA QUANDO SI RIFORMA ‘STA CURIA? - LA PROMESSA COSTITUZIONE APOSTOLICA, CHE AVREBBE DOVUTO RIFARE I CONNOTATI ALLA SANTA SEDE, STENTA A DECOLLARE - BERGOGLIO NON RIESCE A TROVARE COLLABORATORI ALL’ALTEZZA - DON FILIPPO DI GIACOMO: “ANCHE NELLA CHIESA PER VINCERE LE GUERRE I GENERALI NON BASTANO, CI VOGLIONO ANCHE I SOLDATI. E PAPA FRANCESCO SEMBRA AVERNE VERAMENTE POCHI…”
LA ROSICATA DI SCANZI - IL GIORNALISTA SI È OFFESO PERCHÉ ZINGARETTI NON RISPONDE AI SUOI INVITI PER LA TRASMISSIONE “ACCORDI E DISACCORDI”: “PECCATO, SAREBBE DIVERTENTE. ODDIO, DIVERTENTE FORSE NO. IL SEGRETARIO DEL PD NON È UN FROMBOLIERE DELLA COMUNICAZIONE E NON È IN GRADO DI DROGARE IN POSITIVO LO SHARE, MA SAREBBE UNA CHIACCHERATA RICCA DI SPUNTI. VORREMMO CHIEDERGLI…”
TANTO TUONÒ CHE JOLE – CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE JOLE SANTELLI, LA “PREVITIANA” CANDIDATA DEL CENTRODESTRA IN CALABRIA – CARA AMICA DI FRANCESCA PASCALE, HA AVUTO UNA CARRIERA FULMINANTE. NEL 2001 DIVENTÒ SOTTOSEGRETARIO DI CASTELLI E DA ALLORA HA SEMPRE MESSO A DISPOSIZIONE DEL PARTITO LA SUA ESPERIENZA GIURIDICA – IL RITRATTO VELENOSETTO DEL “FATTO”
DI MAIO NON È PIÙ SOSTENIBILE. GRILLO, RIMETTERSI IN GIOCO? - SONO TANTI E SEMPRE PIÙ AUTOREVOLI I PARLAMENTARI DEL M5S CHE RECLAMANO UN INTERVENTO DEL FONDATORE PER LA SCARSA AUTOREVOLEZZA POLITICA DI GIGGETTO NEL MOVIMENTO E SCARSA INCISIVITÀ IN POLITICA ESTERA - GRILLO DA PARTE SUA È TENTATO DI INTERVENIRE E UNA VOLTA PER TUTTE CON UN COLPO D’ALA SALVARE IL SALVABILE DI UN MOVIMENTO IN DISFACIMENTO DOPO IL SUO RITIRO DALLA POLITICA ATTIVA