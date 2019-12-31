VIDEO FLASH! - IL DISCORSO DI FINE ANNO DI VITTORIO SGARBI: “IL 2020 SARÀ UN ANNO MERAVIGLIOSO PERCHÉ I CINQUESTELLE FINIRANNO. E’ LA LORO DISFATTA TOTALE ED E’ QUELLO CHE AVEVO ANNUNCIATO. PROVO TENEREZZA PER DI MAIO MENTRE GRILLO LO ODIA…CONTE E’ UN PICCOLO AVVOCATO RACCOMANDATO CHE E’ ARRIVATO IN CATTEDRA GRAZIE AL SUO TUTORE. NON ASCOLTATE MATTARELLA, NON VI DIRÀ LA VERITÀ…” - VIDEO

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