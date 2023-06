29 giu 2023 13:16

VIDEO-FLASH: E GIORGIA RESTÒ SOLA! – AL CONSIGLIO EUROPEO NON C'È PATRIZIA SCURTI, NON C'È GIOVANNA IANNIELLO, NON C'È FABRIZIO ALFANO. CHE FINE HANNO FATTO GLI ACCOMPAGNATORI DELLA DUCETTA? LA PREMIER RISPONDE AI GIORNALISTI SFODERANDO UN VENTAGLIO DI ESPRESSIONI DEGNE DI UN'ATTRICE CONSUMATA. DOPO LA DOMANDA SULLA SANTANCHÉ, RISPONDE E SE NE VA ALLARGANDO LE BRACCIA COME A DIRE: "AHO MA CHE DEVO FA' TUTTO IO?". IN EFFETTI, QUANDO NON FA LEI SCOPPIANO I CASINI… - VIDEO STRACULT