Italian translator: Trump vs. Biden pic.twitter.com/bpQnSB4uNP— The Recount (@therecount) October 29, 2021
PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP LA TRADUTTRICE ITALIANA CON JOE BIDEN E DONALD TRUMP
VIDEO-FLASH! - GUARDATE COME HA CAMBIATO FACCIA LA TRADUTTRICE ITALIANA DEL VATICANO! QUANDO C'ERA TRUMP IN VISITA DAL PAPA, FISSAVA DONALD CON GLI OCCHI SGRANATI E L'ESPRESSIONE PERPLESSA, ORA DI FRONTE A "SLEEPY JOE" È TUTTA SORRIDENTE E A SUO AGIO (ANCHE L'ATTEGGIAMENTO DI FRANCESCO È DIVERSO)…-
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PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP LA TRADUTTRICE ITALIANA CON JOE BIDEN E DONALD TRUMP
FLASH! - MA QUALE SALITA AL COLLE (MICA E' SCEMO FINO A QUESTO PUNTO). ECCO IL PIANO SEGRETO DEL BERLUSCA: UNA VOLTA CHE AVRA' CONVINTO MATTEO SALVINI E AVRA' IN MANO 200 VOTI, A QUEL PUNTO IL CAVALIERE POTRA' PRESENTARSI, ATTRAVERSO IL FIDO GIANNI LETTA, ALLA TRATTATIVA PER IL QUIRINALE COL PD. SE TROVANO L'ACCORDO SUL NOME, AVREMO UN CAPO DELLO STATO ELETTO DA PD-LEGA-FORZA ITALIA (GLI ALTRI SONO BENVENUTI...)
E QUESTA CHE MATRICE SARÀ, GOLIARDICA? - A BERGAMO IL PRESIDE DELL’ISTITUTO AERONAUTICO ANTONIO LOCATELLI, GIUSEPPE DI GIMINIANI, VIENE RIPRESO MENTRE GLI ALUNNI GLI URLANO "DUCE, DUCE" BATTENDO LE MANI, E A UN CERTO PUNTO LUI, EX CONSIGLIERE COMUNALE DI FORZA ITALIA, SEMBRA FARE UN SALUTO ROMANO - "NON È FASCISMO, QUERELO TUTTI. ERA IL MIO COMPLETANNO, MI CHIAMAVANO COSÌ PERCHÉ SONO IL LORO CONDOTTIERO, CHE IN LATINO SI DICE APPUNTO DUX" - VIDEO
POSTA! - CARO DAGO, A SINISTRA PENSANO SOLO ALLA COMUNITÀ LGBT E AGLI IMMIGRATI, A DESTRA SI CONCENTRANO SUL POPOLO NO-VAX/NO-PASS. MA CHI SI OCCUPA DI NOI "POVERI SFIGATI" ETERO VACCINATI? - JOE BIDEN È ARRIVATO A ROMA, PER IL G20, CON L'AIR FORCE ONE. NON AVEVA DETTO CHE BISOGNAVA INQUINARE DI MENO? CI ASPETTAVAMO CHE ATTRAVERSASSE L'OCEANO IN BARCA A VELA, COME GRETA THUNBERG...
FLASH! - TROPPO FUORTES: "NELLA MIA RAI I PARTITI NON BUSSANO ALLA MIA PORTA", RACCONTA A "REPUBBLICA" - COME BALLA, NIENTE MALE: PROPRIO UNA SETTIMANA FA L'AD RAI HA INCONTRATO DI PERSONA MATTEO SALVINI CHE CERCAVA "RASSICURAZIONI" SUL DIRETTORE DEL TG2...
“NESSUNO VOLEVA IN REALTÀ LA LEGGE ZAN, ALTRIMENTI SI SAREBBE TROVATO UN ACCORDO” - DANDOLO: “MI FA MOLTA TENEREZZA QUESTA ENORME ONDA DI INDIGNAZIONE. L'UNICA VERGOGNA È STATA SEMMAI NELLA NON VOLONTÀ DI ARRIVARE A UNA DEMOCRATICA MEDIAZIONE DA PARTE DI CHI CI RAPPRESENTA. IL DDL S E FOSSE PASSATO COSÌ COME ERA SCRITTO SAREBBE STATO ASSAI PERICOLOSO. MI RIFERISCO IN PARTICOLARE AD UNA CLAUSOLA DELL'ARTICOLO 4 CHE…"