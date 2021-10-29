VIDEO-FLASH! - GUARDATE COME HA CAMBIATO FACCIA LA TRADUTTRICE ITALIANA DEL VATICANO! QUANDO C'ERA TRUMP IN VISITA DAL PAPA, FISSAVA DONALD CON GLI OCCHI SGRANATI E L'ESPRESSIONE PERPLESSA, ORA DI FRONTE A "SLEEPY JOE" È TUTTA SORRIDENTE E A SUO AGIO (ANCHE L'ATTEGGIAMENTO DI FRANCESCO È DIVERSO)…

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PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP LA TRADUTTRICE ITALIANA CON JOE BIDEN E DONALD TRUMP LA TRADUTTRICE ITALIANA CON JOE BIDEN E DONALD TRUMP

 

 

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