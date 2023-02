11 feb 2023 15:03

VIDEO FLASH - IERI SERA, PRIMA DELL’INIZIO DEL FESTIVAL DI SANREMO, A "STASERA ITALIA" DI BARBARA PALOMBELLI E' ANDATO IN ONDA UN GROTTESCO MINI SHOW DI BERLUSCONI CON DOMANDE E RISPOSTE PRECOTTE IN CHIAVE ELETTORALE - IL CAV PROMETTE ANCORA UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO E INTANTO I SONDAGGI DANNO FORZA ITALIA A UNO STRIMINZITO 5% IN LOMBARDIA - RISULTATO FINALE: 2,8% DI SHARE...