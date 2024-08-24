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VIDEO-FLASH: “ANDATE A FARE IN CULO” – IL SOBRIO COMMENTO DI STEFANO BANDECCHI AGLI ARTICOLI SUL SEQUESTRO DI 2,6 MILIONI ALL’UNIVERSITÀ CUSANO, DI SUA PROPRIETÀ – “MI SONO FATTO UNA GRANDE RISATA, PERCHÉ QUANDO I GIORNALI PUBBLICANO COSE SUCCESSE TRE MESI FA VUOLE DIRE CHE TRE GIORNALISTI, DUE MAGISTRATI, VENTI POLITICI E DUE O TRE DIRIGENTI SONO D’ACCORDO E HANNO FATTO UNA BANDA, TIPO LA BANDA BASSOTTI. NONOSTANTE QUELLO CHE MI È SUCCESSO, HO FATTO DELLE VACANZE PAZZESCHE…”-
FLASH! – DOVE STA ZAZÀ? SNERVATA DI ESSERE ASSEDIATA DA CRONISTI IMPICCIONI E PAPARAZZI INDRONIZZATI, SENZA LA SORELLINA ARIANNA VOLATA IN SARDEGNA DOVE HA REGOLATO I CONTI RIMASTI IN SOSPESO CON IL MARITO LOLLOBRIGIDA, IL MITOLOGICO “STALLONE DI SUBIACO”, GIORGIA MELONI NON È ANDATA MOLTO LONTANO DALLA MASSERIA BENEFICIO, NELLE CAMPAGNE DI CEGLIE MESSAPICA. LA DUCETTA SI È SEMPLICEMENTE TRASFERITA ARMI E BAGAGLI IN CASA DELL’AMICO MARCELLO GEMMATO, FARMACISTA PUGLIESE ELEVATO A SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE, DOTATO DI DUE FIGLIE CHE FANNO LA FELICITÀ DELLA PICCOLA GINEVRA…
FOTO-FLASH – BEPPE GRILLO NON SI BEVE LE MINACCE DI CONTE…MEGLIO UN BEL BICCHIERONE DI VINO – IERI SERA L’ELEVATO DI TORNO È STATO AVVISTATO ALL’OSTERIA PANDENUS DI SANTA MARGHERITA LIGURE: HA CENATO CON I CONIUGI CRESSI, STORICI PRODUTTORI DI MASCHERE DA SUB, E NON È SEMBRATO IMPENSIERITO DI FRONTE ALLA POSSIBILE BATTAGLIA LEGALE PER LA LEADERSHIP DEL MOVIMENTO 5 STELLE. ASSENTE LA MOGLIE, PARVIN TADJK – BEPPE-MAO AVRÀ VINTO LA PROVERBIALE TIRCHERIA LIGURE LASCIANDO UN’ADEGUATA MANCIA AI CAMERIERI? AH, NON SAPERLO… - GALLERY
FLASH - SMACK! CHIARA VALERIO IN LOVE (MEJO DI LIALA): “QUANDO L’HO VISTA PER LA PRIMA VOLTA INCEDERE NELLA LUCE DI VENEZIA, CON I RICCIOLI BIONDI, MI HA RICORDATO LA MARGHERITA DI BULGAKOV. UN AMORE CHE DURA PERCHÉ LEI È INTELLIGENTE E MI FA RIDERE…”
DAGOREPORT - GIORGIA & MARCO TRAVOLTI NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO: IL “MELONISMO A 5 STELLE” - L'ESTATE 2024 HA SEGNATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO DUE ANNI L'INIZIO DI UN LOGORAMENTO DEL GOVERNO DUCIONI. ED È RIPARTITO AL GRAN GALOPPO IL MITOLOGICO “CAMPO LARGO” CHE POSSA ALLEARE I PARTITI DELL’OPPOSIZIONE PER MANDARE A CASA MELONI, SALVINI E TAJANI - DOPO LA BATOSTA EUROPEA, CONTE È IN GRANDE DIFFICOLTÀ: DA UNA PARTE SA BENE CHE LA GRANDE AMMUCCHIATA PER M5S È L’UNICA ALTERNATIVA PER SOPRAVVIVERE, DALL’ALTRA È CONSAPEVOLE CHE TRAVAGLIO ODIA IL “CAMPO LARGO” - NON È UN PROBLEMA POLITICO MA DI EGOCENTRISMO DI TIPO INFANTILE: IL RICHELIEU IMMAGINARIO DEL "FATTO" NON RIESCE A DIGERIRE CHE M5S OGGI VALGA METÀ PD E LO VUOLE ISOLATO ALL’OPPOSIZIONE. RISULTATO: PIÙ CONTE LO TIENE LONTANO DAL ‘’CAMPO LARGO’’, PIÙ VINCE LA COALIZIONE DELL'AMICA MELONI…
DAGOREPORT - CI SONO DUE NUOVI REUCCI SULLA RAMPA DI LANCIO ‘24/’25 DI TELE-MELONI, EX RAI: IL RIENTRANTE MASSIMO GILETTI, AMMACCATO DAL CASO BAIARDO SU LA7, E IL TRANSFUGA ANTONINO MONTELEONE, EX ‘’IENA” MEDIASET - APPROFITTANDO DI UNA RAI DEBILITATA DAGLI ADDII DI FAZIO, AMADEUS, INSINNA E FAGNANI (DAL 2025), CON FIORELLO SDRAIATO SUL DIVANO, GILETTI HA "IMPOSTO" A ROSSI & SERGIO DI AVERE LA PRIMA SERATA DEL LUNEDÌ DI RAI3, DI SFILARE IL SUO PROGRAMMA DAGLI APPROFONDIMENTI E UN DOVIZIOSO BUDGET A DISPOSIZIONE (COME MAI IL CONTRATTO DI GILETTI È STATO SECRETATO?) - PUR NON AVENDO MAI CONDOTTO UN TALK MA SOLO SERVIZI PER LE “IENE”, GRAZIE A UNA FITTA RETE DI RAPPORTI (COLOSIMO, MULÈ, BERGAMINI, CONVEGNI DI FDI), MONTELEONE ANDRÀ AD OCCUPARE LA PRIMA SERATA DEL GIOVEDÌ DI RAI2, CON UN CONTRATTONE DI 33 PUNTATE, IL DOPPIO DI "PRESA DIRETTA", PIÙ DI "REPORT", E SOPRATTUTTO PIÙ RISORSE - ALLE SPALLE DI GILETTI E MONTELEONE, C’È UN PRINCIPINO CHE SCALPITA, FEDERICO RUFFO…