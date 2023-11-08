VIDEO-FLASH! “DIO PATRIA E TENGO FAMIGLIA”, I CINQUE STELLE ATTACCANO IL GOVERNO PER IL NOMINIFICIO FILIALE. IL FIGLIO DI TAJANI, I FIGLI DI LA RUSSA E LA FIGLIA DI GIORGETTI. IL MINISTRO ABODI RISPONDE: “CHI HA UN COGNOME NON DEVE AVERE PRIVILEGI MA AVERE UN COGNOME NON PUO’ ESSERE UN DANNO” - IL FORZISTA MULE’ CHE PRESIEDE SE LA RIDE SENZA NEPPURE NASCONDERE L’ILARITA’ - VIDEO-
L’ALBANIA È ROBA MIA: AL GOVERNO E A BRUXELLES, NESSUNO SAPEVA DELL’ACCORDICCHIO TRA MELONI E RAMA PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI (L'AMBASCIATORE ITALIANO A TIRANA, PRESENTE AL TRATTATO, COSTRETTO AL SILENZIO!) – TAJANI E SALVINI DEBBONO ABBOZZARE PER NON APPARIRE QUELLO CHE SONO: DUE ALLEATI DI GOVERNO CHE NON CONTANO UN CAZZO - LA DUCETTA PUO' CONTINUARE A INVENTARSI "MEZZO DI DISTRAZIONE DI MASSA" (DALLA RIFORME COSTITUZIONALI AL TRASLOCO MIGRANTI IN ALBANIA) MA ENTRO IL 31 DICEMBRE L'ASPETTA AL VARCO L’EUROPA: IL PIL E' FERMO, IL PNRR NON VA AVANTI E SENZA LA RATIFICA MES LO SCONTRO CON BRUXELLES SARA' INEVITABILE: SENZA LA FIRMA DEL GOVERNO ITALIANO (HA FIRMATO PURE ORBAN), DAL 1 GENNAIO 2024, IL SISTEMA BANCARIO DELL'UNIONE EUROPEA SARA' SENZA PARACADUTE – L’OPPOSIZIONE, DA ELLY SCHLEIN A PEPPINIELLO CONTE, E' SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO (MAI UNA PROPOSTA ALTERNATIVA ALLE CAZZATE DI MELONI, ZERO) - SE ROMA L'ASPETTA SULLA RIVA DEL FIUME, A MILANO L’ANTI-MELONISMO E' SCOPPIATO...
DAGOREPORT – TUTTE LE STRADE PORTANO A CONFINDUSTRIA - DIEGO CATTONI, IL PRESIDENTE DI AISCAT, È ARRIVATO AL CASELLO. LA MAGGIORANZA DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI HA DECISO DI SFIDUCIARLO, MA LUI NON VUOLE MOLLARE E HA IMPUGNATO LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER NOMINARE UN NUOVO PRESIDENTE. IL MOTIVO? DA UN LATO STAREBBE CERCANDO DI PUNTELLARE IL SUO INCARICO DI AD DI AUTOBRENNERO. DALL’ALTRO, HA STRETTO UN PATTO CON CARLO BONOMI PER VOTARE IL SUO CANDIDATO, ALBERTO MARENGHI, ALLE ELEZIONI DI CONFINDUSTRIA…
CON QUELL’ESPRESSIONE PIÙ TRISTE DI UN PIATTO DI VERDURE LESSE, ALFREDO MANTOVANO RAPPRESENTAVA PER GLI APPARATI DELLO STATO QUEL BUON SENSO ISTITUZIONALE CAPACE DI ARGINARE LE ESTREMIZZAZIONI DI GIORGIA E I SUOI FAZZOLARI (MEGLIO PERDERE CHE PERDERSI) - NEI PRIMI MESI HA MANTENUTO LE ATTESE, POI L’ONDA D’URTO DELLA FIAMMETTA NERA (GIORGIA, ARIANNA, FAZZO, SCURTI) AL GRIDO “O SI FA COSÌ O NIENTE!” HA AVUTO LA MEGLIO ED OGGI CI RITROVIAMO UN BEL MANTOVANO MELONIZZATO - MELONIZZAZIONE CHE HA TOCCATO IL CLIMAX DEL RIDICOLO IN OCCASIONE DELL’INSOSTENIBILE BURLA TELEFONICA DEI DUE RUSSI, AL PUNTO DI DICHIARARE CHE MELONI “AVEVA CAPITO SUBITO” CON CHI STAVA CONVERSANDO... - L’EVITA PERON DEL COLLE OPPIO DEVE RINGRAZIARE LA GUERRA IN ISRAELE CHE NON PERMETTE NÉ AI MERCATI ATTRAVERSO LE AGENZIE DI RATING NÉ ALL‘EUROPA DI CHIUDERE I RUBINETTI E GETTARE NELLA SPAZZATURA UN PAESE NEVRALGICO DEL MEDITERRANEO
FLASH! - LUNGO INCONTRO A MILANO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI DISCOVERY (CANALE 9), ALESSANDRO ARAIMO, ED ELEONORA “TINNY” ANDREATTA, GIA' A CAPO DELLA FICTION RAI, ED ORA VICE PRESIDENTE (SCONTENTA) PER I CONTENUTI ITALIANI IN NETFLIX. STA SUCCEDENDO QUALCOSA? LO SBARCO DI FAZIO SUL NOVE HA AVUTO UN EFFETTO DIROMPENTE: NON ERA MAI ACCADUTO CHE IL CANALE DI WARNER BROS-DISCOVERY TALLONASSE STABILMENTE RETE 4 E FOSSE DAVANTI A RAI2 - IL DUOPOLIO TV È FINITO?
DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...