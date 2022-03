ARTIGLIERE DA SALOTTO - TRIPUDIO DI TESTOSTERONE PER IL MITE FEDERICO FUBINI CHE RIMPROVERA AGLI OCCIDENTALI DI AVER PERSO L’ARDORE MILITARISTA: “STIAMO PERDENDO LA POTENZA DELLE ARMI PERCHÉ NON SOPPORTIAMO PIÙ DI SUBIRE PERDITE IN UNA GUERRA CONVENZIONALE. ALL'EPOCA DEI NOSTRI NONNI UN CADUTO ERA MOTIVO D'ORGOGLIO IN FAMIGLIA, OGGI È CONSIDERATO INACCETTABILE. LO È PERSINO PIÙ CHE PERDERE LA VITA PRATICANDO UNO SPORT INSENSATO, GUIDANDO NEL TRAFFICO O PERCHÉ QUALCUNO ERA NO VAX”