SILVIO BERLUSCONI PARLA DI PUTIN: È VERAMENTE UN DEMOCRATICO, INDUBITABILMENTE IL NUMERO UNO
VIDEO-FLASH! - LUI SI CHE LO CONOSCEVA BENE! SENTITE COSA DICEVA SILVIO BERLUSCONI DEL SUO AMICONE PUTIN: “È UNA PERSONA RISPETTOSA DEGLI ALTRI, È UN RIFLESSIVO, È UN UOMO PROFONDAMENTE LIBERALE, CHE MANTIENE LA PAROLA DATA, È VERAMENTE UN DEMOCRATICO. È INDUBITALMENTE IL NUMERO UNO TRA I LEADER DEL MONDO”-
ARTIGLIERE DA SALOTTO - TRIPUDIO DI TESTOSTERONE PER IL MITE FEDERICO FUBINI CHE RIMPROVERA AGLI OCCIDENTALI DI AVER PERSO L’ARDORE MILITARISTA: “STIAMO PERDENDO LA POTENZA DELLE ARMI PERCHÉ NON SOPPORTIAMO PIÙ DI SUBIRE PERDITE IN UNA GUERRA CONVENZIONALE. ALL'EPOCA DEI NOSTRI NONNI UN CADUTO ERA MOTIVO D'ORGOGLIO IN FAMIGLIA, OGGI È CONSIDERATO INACCETTABILE. LO È PERSINO PIÙ CHE PERDERE LA VITA PRATICANDO UNO SPORT INSENSATO, GUIDANDO NEL TRAFFICO O PERCHÉ QUALCUNO ERA NO VAX”
“PUTIN PARLA DI TARGET MILITARI MA UCCIDE I BAMBINI” - ZELENSKY TUONA IN VIDEO-COLLEGAMENTO CON IL PARLAMENTO EUROPEO: “IERI NE HA UCCISI 16 CON I SUOI MISSILI”. “VOGLIAMO ESSERE MEMBRI A PARI DIRITTI DELL’UE. STIAMO DIMOSTRANDO A TUTTI CHE QUESTO È QUELLO CHE SIAMO E VORREMMO CHE INCORAGGIASTE LA NOSTRA SCELTA” - “SONO LIETO DI VEDERE QUEST'UNITÀ DELL'UE, MA NON SAPEVO CHE QUESTO SAREBBE STATO IL PREZZO DA PAGARE. MIGLIAIA DI PERSONE SONO STATE UCCISE, C'È UNA GUERRA" - VIDEO
“FORSE A PUTIN RESTANO POCHI GIORNI PRIMA CHE LA UNZIONE DEL VITTORIOSO INIZI A SECCARSI” - DOMENICO QUIRICO E IL FALLIMENTO DELLA GUERRA LAMPO DI MOSCA: “PUO’ SUBENTRARE NEI RUSSI UN ACRE SCONFORTO. MA COME! PUTIN AVEVA PROMESSO DI RESTAURARE L'URSS E NON RIESCE A BATTERE NEPPURE GLI UCRAINI! IL DISFATTISMO OSA ALZARE GLI OCCHI FIN ALLE SUPREME STANZE DEL CREMLINO, SUBENTRA UNA LASCIVA PIGRIZIA. È LA MALEDIZIONE DEI DITTATORI: O VINCONO SUBITO O IL LORO POTERE SI SBRICIOLA…”
DRAGHI A TUTTO GAS - NEL SUO INTERVENTO AL SENATO, “MARIOPIO” HA RASSICURATO SULLE SCORTE ITALIANE, MA HA ANNUNCIATO CHE L’ITALIA RIDURRÀ COMUNQUE LA DIPENDENZA DALLA RUSSIA (ERA L’ORA): “NE VA ANCHE DELLA NOSTRA LIBERTÀ, NON SOLO DELLA NOSTRA PROSPERITÀ. LA DIVERSIFICAZIONE È UN OBIETTIVO DA PERSEGUIRE INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO CHE ACCADRÀ. LA SITUAZIONE PER I PROSSIMI INVERNI RISCHIA DI ESSERE COMPLICATA…” - VIDEO