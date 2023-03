PROPAGANDA WAR – SECONDO IL THINK TANK AMERICANO “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR”, MARIA ZAKHAROVA, PORTAVOCE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, AVREBBE CONFERMATO CHE ALL’INTERNO DEI CIRCOLI DEL CREMLINO ESISTONO “LOTTE INTESTINE”, CHE “IL CREMLINO HA CEDUTO IL CONTROLLO DELLO SPAZIO INFORMATIVO RUSSO” E CHE “PUTIN APPARENTEMENTE NON RIESCE A RISOLVERE TUTTO CIÒ” - L’AGENZIA TASS RIFERISCE CHE MARIA ZACHAROVA SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE…