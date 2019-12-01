VIDEO-FLASH! IL MINISTRO DELLO SPORT SPADAFORA CANTA ''MALAFEMMENA'' AL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW''. E MAURIZIO LO DEFINISCE IL MIGLIOR MINISTRO CANTERINO CHE SI SIA ESIBITO SUL SUO PALCO (IL PUBBLICO CANTAVA CON LUI)

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RENZI PER MENO DI 100MILA EURO NON SI ALZA NEANCHE DAL LETTO (CIT.) - IL TARIFFARIO PER CENARE CON MATTEUCCIO? SI TROVA NEL COMPUTER DI ALBERTO BIANCHI, AMMINISTRATORE DI ''OPEN'', QUANDO ANCORA ERA ''BIG BANG'' E ORGANIZZAVA CENE ED EVENTI CON PITTIBIMBO. MA SE FOSSE SOLO FUNDRAISING, PER QUANTO ESOSO, I PROBLEMI SAREBBERO SOLO POLITICI. DIVENTANO INVECE PIÙ SERI QUANDO LE PARCELLE DEI TOTO, CHE ASPETTAVANO NORME FAVOREVOLI, VENGONO DIVISE: UN PO' A BIANCHI, UN PO' ALLA FONDAZIONE

NICOLA CESARI SI LODA E SI IMBRODA: “FORSE MI HANNO ACCOSTATO ALLA BOSCHI PERCHÉ SONO ALTO 1 E 93. SI DICE SEMPRE CHE ALTEZZA È MEZZA BELLEZZA” - AL SINDACO DI SORBOLO MEZZANI NON DISPIACE LA FAMA IMPROVVISA, E INFATTI SUBITO VA A “UN GIORNO DA PECORA” A SMENTIRE L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA SULLA RELAZIONE (PASSATA) CON MEB: “SONO FIDANZATO CON ALESSIA, UNA SPLENDIDA RAGAZZA CHE TRA L’ALTRO È MORA, A DIFFERENZA DELLA BOSCHI. L’HO CHIAMATA E LE HO DETTO: TI DEVO LASCIARE OPPURE…?” - VIDEO