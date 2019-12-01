VIDEO-FLASH! IL MINISTRO DELLO SPORT SPADAFORA CANTA ''MALAFEMMENA'' AL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW''. E MAURIZIO LO DEFINISCE IL MIGLIOR MINISTRO CANTERINO CHE SI SIA ESIBITO SUL SUO PALCO (IL PUBBLICO CANTAVA CON LUI)-
KAMALA COL SUO NOME – LA SENATRICE KAMALA HARRIS SI RITIRA DALLE PRIMARIE DEM: NON AVEVA ABBASTANZA SOLDI PER FINANZIARE LA SUA CAMPAGNA - 55 ANNI, EX PROCURATORE FEDERALE DELLA CALIFORNIA, ERA ENTRATA IN CORSA A FINE GENNAIO E VOLEVA DIVENTARE LA PRIMA PRESIDENTESSA DI COLORE DEGLI STATI UNITI, E INVECE… – I DEM IN CORSA RIMANGONO 15 (CONTANDO BLOOMBERG)
RENZI PER MENO DI 100MILA EURO NON SI ALZA NEANCHE DAL LETTO (CIT.) - IL TARIFFARIO PER CENARE CON MATTEUCCIO? SI TROVA NEL COMPUTER DI ALBERTO BIANCHI, AMMINISTRATORE DI ''OPEN'', QUANDO ANCORA ERA ''BIG BANG'' E ORGANIZZAVA CENE ED EVENTI CON PITTIBIMBO. MA SE FOSSE SOLO FUNDRAISING, PER QUANTO ESOSO, I PROBLEMI SAREBBERO SOLO POLITICI. DIVENTANO INVECE PIÙ SERI QUANDO LE PARCELLE DEI TOTO, CHE ASPETTAVANO NORME FAVOREVOLI, VENGONO DIVISE: UN PO' A BIANCHI, UN PO' ALLA FONDAZIONE
TRUMPATE – IL PRESIDENTE AMERICANO TORNA A USARE IL VECCHIO METODO DEL FUOCO E DELLA FURIA! IN EUROPA CONTRO MACRON: “È STATO MOLTO OFFENSIVO NEL DIRE CHE LA NATO È IN MORTE CEREBRALE” – A CASA BANDISCE I GIORNALISTI DI “BLOOMBERG” DAI SUOI EVENTI DI CAMPAGNA ELETTORALE, E INFINE IN ASIA SUI DAZI: “POSSIBILE ACCORDO CON LA CINA, MA DOPO LE ELEZIONI” - DOMANI CI SARÀ UN BILATERALE CON L’AMICO “GIUSEPPI” CONTE. GLI DIRÀ QUALCOSA SULLA CINA? – VIDEO
LE IDEE SBAGLIATE VANNO COMBATTUTE CON LE IDEE GIUSTE, NON CON IL LICENZIAMENTO - IL FILOSOFO BIAGIO DE GIOVANNI SUL ''CLAMOROSO ERRORE'' DEL PROFESSOR CASTRUCCI: ''ALLORA DOBBIAMO BRUCIARE I LIBRI DI HEIDEGGER E GENTILE? SO CHE LUI È VIVO E CHE TWITTER È UNO STRUMENTO DI LAVORO, MA SERVE UNA RISPOSTA SERIA, CULTURALE E POLITICA. LA MIA PROPOSTA È DI…'' - GIORDANO BRUNO GUERRI: ''NO, DEVE ANDARE IN PENSIONE ANTICIPATA, COSÌ POTRÀ TWITTARE TUTTE LE IDIOZIE CHE VUOLE''
NICOLA CESARI SI LODA E SI IMBRODA: “FORSE MI HANNO ACCOSTATO ALLA BOSCHI PERCHÉ SONO ALTO 1 E 93. SI DICE SEMPRE CHE ALTEZZA È MEZZA BELLEZZA” - AL SINDACO DI SORBOLO MEZZANI NON DISPIACE LA FAMA IMPROVVISA, E INFATTI SUBITO VA A “UN GIORNO DA PECORA” A SMENTIRE L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA SULLA RELAZIONE (PASSATA) CON MEB: “SONO FIDANZATO CON ALESSIA, UNA SPLENDIDA RAGAZZA CHE TRA L’ALTRO È MORA, A DIFFERENZA DELLA BOSCHI. L’HO CHIAMATA E LE HO DETTO: TI DEVO LASCIARE OPPURE…?” - VIDEO