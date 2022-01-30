VIDEO-FLASH! IL MOVIMENTO 5 STELLE È FINITO MA IL GRILLISMO RIMANE. “GIGIONA” MELONI PUBBLICA SU TWITTER IL VIDEO DELL’APPLAUSO DI UN GRUPPO DI GRANDI ELETTORI IN TRANSALANTICO E COMMENTA: “PARLAMENTARI EUFORICI PER NON AVER CAMBIATO NULLA E AVER COSTRETTO MATTARELLA A UN ALTRO MANDATO. COSA FESTEGGIANO? CHE LO STIPENDIO È SALVO” (MEJO DEL BEPPE GRILLO DEI BEI TEMPI)

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