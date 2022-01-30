Parlamentari euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto #Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo. pic.twitter.com/En4QfK3oTx— Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022
VIDEO-FLASH! IL MOVIMENTO 5 STELLE È FINITO MA IL GRILLISMO RIMANE. “GIGIONA” MELONI PUBBLICA SU TWITTER IL VIDEO DELL’APPLAUSO DI UN GRUPPO DI GRANDI ELETTORI IN TRANSALANTICO E COMMENTA: “PARLAMENTARI EUFORICI PER NON AVER CAMBIATO NULLA E AVER COSTRETTO MATTARELLA A UN ALTRO MANDATO. COSA FESTEGGIANO? CHE LO STIPENDIO È SALVO” (MEJO DEL BEPPE GRILLO DEI BEI TEMPI)-
Parlamentari euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto #Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo. pic.twitter.com/En4QfK3oTx— Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022
QUI RADIO COLLE – UGO MAGRI: “CHI CONOSCE MATTARELLA ASSICURA CHE L'UOMO È SERENO SEBBENE PREOCCUPATO. I TONI SONO MOLTO DIVERSI DALLA LAVATA DI CAPO CHE GIORGIO NAPOLITANO RISERVÒ ALLE FORZE POLITICHE DOPO LA SUA RIELEZIONE. MA NON È L'UNICA DIFFERENZA. RISPETTO A NOVE ANNI FA NON C'È ALCUN TERMINE DI SCADENZA. MA LA DIFFERENZA FONDAMENTALE COL BIS DI ‘RE’ GIORGIO STA NEL RUOLO DEL PARLAMENTO"
FLASH! – MARTA FASCINA, CHE DA DEPUTATA NON ERA PRESENTE ALLA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IERI SU INSTAGRAM HA VOLUTO DARE IL SUO FONDAMENTALE CONTRIBUTO. LA “FATA TURCHINA” DI BERLUSCONI HA PUBBLICATO UNA STORY CON IL FACCIONE DI SILVIO E LA SCRITTA “IL MIGLIORE SEI SEMPRE TU”. IL TUTTO CON IN SOTTOFONDO “L’AMORE PER TE”
“LE EMERGENZE RICHIAMANO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ” – MATTARELLA ACCETTA IL SECONDO MANDATO UFFICIALMENTE E FA UN BREVISSIMO DISCORSO: “RINGRAZIO CHI HA RIPOSTO IN ME LA FIDUCIA, NON POSSIAMO SOTTRARCI AI DOVERI A CUI SIAMO CHIAMATI” - VIDEO
“È UNA SPLENDIDA NOTIZIA PER GLI ITALIANI” – MARIO DRAGHI ESULTA PER LA RIELEZIONE DI MATTARELLA (MA NON TROPPO, VOLEVA ESSERE LUI AL SUO POSTO): “SONO GRATO AL PRESIDENTE PER LA SUA SCELTA” – MACRON: “AUGURI CARO SERGIO, CONTO SU DI TE PER UN’EUROPA FORTE” – IL “WASHINGTON POST”: “SPINTA ALLA STABILITÀ DEL PAESE, MA FALLIMENTO DEI PARTITI”