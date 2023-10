20 ott 2023 09:57

VIDEO-FLASH – ALFONSO SIGNORINI E CESARA BUONAMICI PRENDONO PER IL CULO ANDREA GIAMBRUNO! IN APERTURA DELLA PUNTATA DI IERI DEL “GRANDE FRATELLO”, IL CONDUTTORE SALUTA L’OPIONINISTA DELLA TRASMISSIONE E CITA I COMPLIMENTI FUORIONDA DELL’EX SIGNOR MELONI ALLA COLLEGA VIVIANA GUGLIELMI, MANDATI IN ONDA DA “STRISCIA”: “SAI CHE TI DONA QUEL BLU ESTORIL?”. E CESARA RISPONDE: “NO, È BLU CINA…”