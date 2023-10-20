Signorini e Buonamici prendono per il culo Giambruno ? #GrandeFratello #gf #Giambruno pic.twitter.com/05dwKvyoOs— Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 19, 2023
VIDEO-FLASH – ALFONSO SIGNORINI E CESARA BUONAMICI PRENDONO PER IL CULO ANDREA GIAMBRUNO! IN APERTURA DELLA PUNTATA DI IERI DEL “GRANDE FRATELLO”, IL CONDUTTORE SALUTA L’OPIONINISTA DELLA TRASMISSIONE E CITA I COMPLIMENTI FUORIONDA DELL’EX SIGNOR MELONI ALLA COLLEGA VIVIANA GUGLIELMI, MANDATI IN ONDA DA “STRISCIA”: “SAI CHE TI DONA QUEL BLU ESTORIL?”. E CESARA RISPONDE: “NO, È BLU CINA…”-
Signorini e Buonamici prendono per il culo Giambruno ? #GrandeFratello #gf #Giambruno pic.twitter.com/05dwKvyoOs— Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 19, 2023
FLASH! – ANDREA GIAMBRUNO FUORI ANCHE DA MEDIASET: DOVRÀ DIRE ADDIO AL “DIARIO DEL GIORNO” - MA IL REGOLAMENTO DEI CONTI DEI FRATELLI BERLUSCONI CON LA FU DUCETTA DEL “DIO, PATRIA E FAMIGLIA” NON FINISCE QUI… (CHISSÀ SE RIPETEREBBE OGGI A SILVIO BERLUSCONI “IO NON SONO RICATTABILE”…)
FLASH! - IL “VAFFA” A GIAMBRUNO DI “IO SO’ GIORGIA” (E C’HO LE CORNA) BOCCIATO DAI PALAZZI DEL POTERE ROMANO: “NON PUOI DEFINIRE RIDUTTIVAMENTE “RELAZIONE” QUANDO HAI FATTO UN FIGLIO. O COMUNQUE NON PUÒ CHI SBANDIERA IL VESSILLO DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE...”
DAGOREPORT! – LA DUCETTA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE, E LO DEVE FARE ORA: DOPO LA DISFATTA DEGLI SPAGNOLI DI VOX, LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI POLACCHI DEL PIS, OLTRE CHE A FARLA INCAZZARE, L’HA LASCIATA SENZA UN PIANO B IN EUROPA. CHE FARE? SGANCIARSI DA ECR O VOTARE PER LA RICONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN (APPOGGIO ESTERNO)? – IL TEMPO STRINGE: IL RISIKO DELLE ALLEANZE È PARTITO, E ALL’ORIZZONTE CI SONO I GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING E QUELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FINANZIARIA. A BRUXELLES SONO GIÀ PRONTI CON LA MATITA ROSSA PER I RILIEVI SU DEBITO E DEFICIT – L’INCOGNITA MES (LEGA CONTRO) E I DUBBI SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ
DAGOREPORT – IL RAPPORTO TRA MATTARELLA E GIORGIA MELONI È AI MINIMI STORICI: IL CAPO DELLO STATO È RIMASTO BASITO DALLA DECISIONE DI NON ACCETTARE EMENDAMENTI DI MAGGIORANZA ALLA LEGGE DI BILANCIO DECISA DALLA DUCETTA - UN "QUI COMANDO IO!" CHE ESPROPRIA IL PARLAMENTO DELLE SUE PREROGATIVE, SULLA LEGGE PIU' IMPORTANTE DELL'ANNO E CHE RIDUCE SENATORI E DEPUTATI A BURATTINI (ROBA DA VENTENNIO MUSSOLINIANO CHE AVREBBE FATTO FELICE STARACE)
DAGOREPORT – LE INTELLIGENCE OCCIDENTALI HANNO MESSO NEL MIRINO TELEGRAM, L’APP DI MESSAGGISTICA SULLA QUALE CORRE LA PROPAGANDA JIHADISTA, PUTINIANA E ANTI-OCCIDENTALE – GLI 007 SPINGONO IL SOCIAL AD ADEGUARSI A NUOVI STANDARD DI SICUREZZA E TRASPARENZA - IL "DIGITAL SERVICE ACT" (DSA), VARATO DELL'UNIONE EUROPEA, PREVEDE CHE I SOCIAL NETWORK SI ASSUMANO LA PIENA RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI DEGLI UTENTI, COMPRESA LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI DI PROPAGANDA VIOLENTA...