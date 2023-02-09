Look, who's not clapping for Zelensky.— Daniel Freund (@daniel_freund) February 9, 2023
Spoiler: It's Orban. Of course.pic.twitter.com/bUKqyjwmYH
VIDEO-FLASH! – ALL’ARRIVO DI ZELENSKY A BRUXELLES, PER IL CONSIGLIO EUROPEO, TUTTI I LEADER DEI 27 STATI MEMBRI HANNO APPLAUDITO, TRANNE UNO. INDOVINATE CHI? MA CERTO, ORBAN, IL GRANDE AMICO DI GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI. IL “VIKTATOR” HA FATTO LO GNORRI E SI È TOCCATO IL NASO. CHISSÀ COSA HA PENSATO IL PRESIDENTE UCRAINO…-
Look, who's not clapping for Zelensky.— Daniel Freund (@daniel_freund) February 9, 2023
Spoiler: It's Orban. Of course.pic.twitter.com/bUKqyjwmYH
ITALIA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – IN EUROPA, COME PREVEDIBILE, NON HANNO GRADITO L’IPOTESI DI UNA PROROGA DI UN ANNO ALLE CONCESSIONI BALNEARI, AL VAGLIO DEL GOVERNO MELONI. UN PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE UE: “VA ASSICURATA PARITÀ DI TRATTAMENTO. NO AL MONOPOLIO DELLE RISORSE PUBBLICHE”. E POI RICORDA CHE È GIÀ APERTA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE” – LA MELONI NON HA CAPITO CHE STA SCHERZANDO CON IL FUOCO (POI SI LAMENTA SE NON LA INVITANO ALLE CENE CON ZELENSKY)
BOTTURA FA FREDDURA – “MELONI È COSÌ CONTENTA DEL PESO INTERNAZIONALE DELL'ITALIA CHE PER SICUREZZA AL CONSIGLIO UE DI OGGI SONO SPARITE TUTTE LE FIORIERE” – “SALENDO SUL PALCO, FRANCESCA FAGNANI HA DETTO AD AMADEUS PER BEN DUE VOLTE ‘STAI SERENO’. DUNQUE IL PROSSIMO ANNO TORNA UN CONDUTTORE FIORENTINO” – “LA CURIOSITÀ: UN TEMPO ANCHE BERLUSCONI USAVA LO PSEUDONIMO DI ANGELO DURO. POI, ORMAI…”
IN EUROPA L’ITALIA E' STATA RETROCESSA IN SERIE B DA MACRON & SCHOLZ E ORA LA MELONI DEVE SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE: CON L’EUROPA INTEGRATA CHE VOGLIONO FRANCIA E GERMANIA O CON QUELLA SOVRANISTA DI UNGHERESI E POLACCHI (QUESTI ULTIMI SUOI ALLEATI NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI) - LA DUCETTA NON VUOLE ACCETTARE L’IDEA CHE I RAPPORTI DI FORZA CONTANO E CHI, COME L’ITALIA DEI MELONI, NON HA PESO INTERNAZIONALE (A DIFFERENZA DI QUELLA DI DRAGHI) DEVE SCENDERE A PATTI ED USARE LA DIPLOMAZIA - GIORGIA ISOLATA NEL PARLAMENTO EU SU MIGRANTI, FONDO SOVRANO UE, HUB DEL GAS E ORA IL RINVIO SUI BALNEARI - OVVIO CHE ZELENSKY PREFERISCA ATTOVAGLIARSI CON MACRON E SCHOLZ CHE GLI DANNO MISSILI E CARRARMATI, NOI NO (ANZI, GLI ROMPIAMO IL CAZZO PURE PER UN VIDEO A SANREMO)