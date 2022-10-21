VIDEO-FLASH! – BERLUSCONI SARÀ ANCHE RIMASTO IN SILENZIO, MA LA SUA FACCIA PARLAVA! MENTRE LA MELONI DICEVA CHE LA COALIZIONE AVEVA DATO INDICAZIONE “UNANIME” SULLA “SOTTOSCRITTA”, IL “BANANA”, CHE NON PUÒ ACCETTARE DI ESSERE COMANDATO DA UNA DONNA, HA GUARDATO SALVINI E POI HA FATTO UNA SMORFIA, COME A DIRE: “UNANIME MICA TANTO…”

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LA FACCETTA DI BERLUSCONI AL MINUTO 00.56

 

 

 

 

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