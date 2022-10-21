LA FACCETTA DI BERLUSCONI AL MINUTO 00.56
VIDEO-FLASH! – BERLUSCONI SARÀ ANCHE RIMASTO IN SILENZIO, MA LA SUA FACCIA PARLAVA! MENTRE LA MELONI DICEVA CHE LA COALIZIONE AVEVA DATO INDICAZIONE “UNANIME” SULLA “SOTTOSCRITTA”, IL “BANANA”, CHE NON PUÒ ACCETTARE DI ESSERE COMANDATO DA UNA DONNA, HA GUARDATO SALVINI E POI HA FATTO UNA SMORFIA, COME A DIRE: “UNANIME MICA TANTO…”-
LA FACCETTA DI BERLUSCONI AL MINUTO 00.56
I TEDESCHI ROMPONO IL CAZZO IN EUROPA E POI FANNO IL LORO PORCO COMODO IN CASA! – IL BUNDESTAG HA DATO IL VIA LIBERA AL MEGA SCUDO DA 200 MILIARDI PER FRENARE IL CARO DEL PREZZO DEL GAS. CHE JE FREGA: TANTO LORO POSSONO SPENDERE E SPANDERE, MENTRE NOI RIMANIAMO AL FREDDO PER COLPA DEL LORO VETO AL PRICE CAP