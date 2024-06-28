My kindergarten teacher congratulating me after I finished last pic.twitter.com/cSIE9GHzbV— Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 28, 2024
VIDEO-FLASH – BIDEN, MEGLIO UNA FINE SPAVENTOSA O UNO SPAVENTO SENZA FINE? LE IMBARAZZANTI IMMAGINI DELLA MOGLIE DI “SLEEPY JOE”, JILL, CHE PROVA A CARICARE IL MARITO DOPO IL DIBATTITO CON TRUMP, DA CUI È USCITO A PEZZI: “HAI FATTO UN OTTIMO LAVORO, HAI RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE”. MA IL PRESIDENTE, INEBETITO, NON CAPISCE, E LA SUA SIGNORA SI RIVOLGE ALLA FOLLA: “COSA HA FATTO TRUMP? HA MENTITO!”-
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FLASH! - STASERA AL SUK DI BRUXELLES CI SARÀ UN INCONTRO CHE POTREBBE ESSERE FATALE AI SOGNI DI GLORIA DELLA DUCETTA: GLI EMISSARI DI MACRON E SCHOLZ SI ATTOVAGLIERANNO CON I RAPPRESENTANTI DEI VERDI (54 EURODEPUTATI) PER UN APPOGGIO ESTERNO AL FINE DI SALVAGUARDARE LA ''MAGGIORANZA URSULA" DAI FRANCHI TIRATORI DEL PPE OSTILI A VON DER LEYEN - I VERDI MIRAVANO A ENTRARE NELLA MAGGIORANZA MA IL PPE HA POSTO IL VETO - CONTE STA TRATTANDO PER QUALCHE POSTO: VOTARE URSULA O ASTENSIONE...
DAGOREPORT - A PALAZZO CHIGI IL BORDELLO CONTINUA! CHIUSE CON TANTI RINVII LE NOMINE CDP E FERROVIE, ORA SUL TAVOLO DELLA MELONI RESTA DA RISOLVERE QUELL’ETERNO PASTICCIO RAI - ED ECCO SPUNTARE SALVINI COL COLTELLO TRA I DENTI, CHE NON PERDE UN’OCCASIONE PER OPPORSI ALL’AUTORITARISMO SENZA LIMITISMO DELLA DUCETTA. IL PLENIPOTENZIARIO RAI DEL “CAPITONE”, ALESSANDRO MORELLI, INCROCIA LE LAME CONTRO L’AD IN PECTORE, IL MELONIANO ROSSI, CHE NON INTENDE SPARTIRE LA TORTA CON IL CARROCCIO (ALLA PRESIDENZA ANDRÀ LA FORZISTA SIMONA AGNES) - AI RODIMENTI DI CULO DI SALVINI, OCCORRE AGGIUNGERE LE INSOFFERENZE DELL’ALTRO ALLEATO DI GOVERNO, FORZA ITALIA, NELLA PERSONA DELLA “PROPRIETARIA” DEL PARTITO: MARINA BERLUSCONI. LA “CAVALIERA” HA FATTO PRESENTE A TAJANI CHE LUI SERVE MA NON APPARECCHIA. IN SOLDONI: CARO ANTONIO, È LA FAMIGLIA CHE PRENDE LE DECISIONI, NON I TUOI AMICI ROMANI - INCAZZATA PER L’ATTACCO SUL ‘’CORRIERE” DI MARINA B, LA “PSICONANA” (COPY GRILLO) CHIAMA PIER SILVIO….
DAGOREPORT - CHE SOMMOVIMENTO NEL MOVIMENTO! - GRILLO VUOLE TERREMOTARE LA LEADERSHIP DI CONTE CON UN “GOLPETTO” INTERNO PER PORTARE IL M5S AL VOTO ONLINE E CONSEGNARE LA GUIDA A VIRGINIA RAGGI - HA PROVATO A IMBARCARE FICO CHE SI E’ MOSTRATO SCETTICO: CONTE HA PROMESSO DI ABOLIRE IL LIMITE DEI DUE MANDATI (COSI’ PORTERA’ DALLA SUA PARTE GLI EX BIG FINITI AI MARGINI) – PEPPINIELLO DEVE “UCCIDERE IL PADRE”: SFILARSI DAL CONTROLLO DI GRILLO E TRAGHETTARE IL M5S (TRASFORMATO IN PARTITO) NEL “CAMPO LARGO” (LUI FARA’ IL VICE DI ELLY) - IL TEOREMA "BETTINI" PER L'ALLEANZA DEL CENTROSINISTRA, GLI ATTACCHI A "AVS" ACCUSATO DI PAPPARSI IL VOTO DI PROTESTA, IL GELO CON ROCCO CASALINO...
FLASH! - MARIO SECHI, DI RITORNO DALLA REGISTRAZIONE DI “OTTO E MEZZO” DUE SERE FA, ERA ATTOVAGLIATO ALL’HOTEL LOCARNO DI ROMA PER UN APERITIVO CON LA SUA FEDELISSIMA E SODALE RITA LOFANO, DA LUI PROMOSSA DIRETTORE DELL' "AGI"…
ULTIME DA BRUXELLES – ANCHE IN EUROPA, È SCHLEIN CONTRO MELONI. LA SEGRETARIA MULTIGENDER SI È SVEGLIATA E METTE IL VETO SULLA MELONI: “I SOCIALISTI NON SI ALLEINO CON ECR E ID. PIUTTOSTO APRANO AI VERDI”. MA I POPOLARI NELLE ULTIME ORE SONO TORNATI A CORTEGGIARE LA MELONI, APPROFITTANDO DELLA ROTTURA DEI POLACCHI DEL PIS CON I CONSERVATORI. SE MORAWIECKI LA ABBANDONA, LA DUCETTA RESTA SOLO CON IL MODERATO FIALA E QUEL FASCIO DI MUSCOLI DI ABASCAL. CHE FARÀ A QUEL PUNTO?