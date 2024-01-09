VIDEO – IL SERVIZIO DI ENRICO LUCCI PER “STRISCIA” -E SE ABOUBAKAR SOUMAHORO ENTRASSE IN FRATELLI D’ITALIA?
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/aboubakar-soumahoro-gruppo-misto-enrico-lucci-giorgia-meloni-fratelli-d-italia_533612/
VIDEO-FLASH! – IL CONSIGLIO SPASSIONATO DI ENRICO LUCCI A SOUMAHORO: “ABOUBAKAR, TI PREGO, ENTRA IN FRATELLI D’ITALIA, COSÌ LI SISTEMI DEFINITIVAMENTE” – “JE VOI DÀ UNA BELLA BOTTA ALLA MELONI: METTITI CON LEI COSÌ JE DAI IL COLPO DI GRAZIA. PENSA A QUANTO IMBARAZZO JE POI CREÀ” – IL SERVIZIO DELL’INVIATO DI “STRISCIA” SUI PROBLEMI DELL’ENTOURAGE DELLA DUCETTA, TRA MALAN, TAJANI, CALENDA E D’ALEMA, CHE CON LA SOLITA SIMPATIA CONTAGIOSA DICE: “SONO UN PENSIONATO”-
VIDEO – IL SERVIZIO DI ENRICO LUCCI PER “STRISCIA” -E SE ABOUBAKAR SOUMAHORO ENTRASSE IN FRATELLI D’ITALIA?
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DAGOREPORT – BARACK OBAMA È SERIAMENTE PREOCCUPATO CHE BIDEN BECCHI UN SONORO CEFFONE DA TRUMP – IL PRESIDENTE È DISPOSTO A FARE UN PASSO INDIETRO, MA SOLO SE ANCHE IL TYCOON RITIRA LA SUA CANDIDATURA. IL TEMPO, PERÒ, STRINGE: LA MACCHINA ELETTORALE È GIÀ PARTITA – OBAMA AVREBBE PRONTA L’ARMA DA FINE DEL MONDO: LA MOGLIE MICHELLE, MA ASPETTA CHE SIANO GLI ALTRI A FARE IL NOME…
DAGOREPORT - COS'È SUCCESSO DAVVERO AL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN? IL SEGRETARIO USA ALLA DIFESA HA AVUTO UNA PICCOLA EMORRAGIA CEREBRALE: SECONDO I MEDICI TUTTO SI SAREBBE RISOLTO CON 15 MINUTI DI INTERVENTO, ED È PER QUESTO CHE LUI HA PENSATO DI NON DIRE NIENTE A NESSUNO. POI, LE COSE SI SONO AGGRAVATE DURANTE L'OPERAZIONE ED È FINITO IN TERAPIA INTENSIVA - JOE BIDEN, RIMASTO ALL'INSAPUTA DI TUTTO PER TRE GIORNI, HA COMUNQUE CONFERMATO LA FIDUCIA: NON LO MANDERÀ VIA (E TE CREDO: CON DUE GUERRE IN CORSO, NON È IL CASO DI LASCIARE LA PRIMA POTENZA MONDIALE CON LA DIFESA VACANTE)
INSTA-CAFONAL MELANIA - IN UNA CITTÀ A MISURA DUOMO, PER CAPIRE IL CONTRASTO TRA L’INTRECCIO CHIC E IL PECORECCIO CHOC, BISOGNA PEDINARE UNA SIGNORA ROMANA: MELANIA RIZZOLI - MEDICO, POLITICO E GIORNALISTA, IL SUO PROFILO SU INSTAGRAM È UNO SCOPPIETTANTE BAROMETRO DELLA VITA SOCIALE CHE VA IN SCENA TRA I NAVIGLI E VIA MONTENAPOLEONE, TRA IL BARETTO E IL CAFFÈ CIPRIANI, TRA SERATE CHARITY E PRESENTAZIONI DI LIBRI, STARRING DI MAIO, CONFALONIERI, SANTADECHE', FELTRI…
CON CHI CE L’HA LA DUCETTA QUANDO SIBILA CONTRO “CHI IN PASSATO HA PENSATO A DARE LE CARTE E PENSA "O FAI QUELLO CHE DICIAMO NOI O VEDRAI"? NON CI VUOLE IL MAGO OTELMA PER CAPIRE CHE CHI LE STA SCASSANDO I NERVI SONO MATTARELLA E DRAGHI, DUE CHE HANNO RELAZIONI INTERNAZIONALI E SE NE FREGANO DI "IO SO' GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO" - DIETRO IL RIGETTO DEI NAZI-TEDESCHI DI AFD C’È LA VOLONTÀ DI MELONI DI SPACCARE L’ALLEANZA EUROPEA DI SALVINI, IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, CERCANDO DI CONVINCERE LA NEO-CENTRISTA MARINE LE PEN DI TRASLOCARE NEL SUO GRUPPO, QUELLO DEI CONSERVATORI - LA DUCETTA STA LAVORANDO AI FIANCHI DELL’AMATO SPAGNOLO SANTIAGO ABASCAL DI VOX, PER DEPURARLO DELLA ZAVORRA DELLA DESTRA ESTREMA. IL MELONI-DREAM SAREBBE DI ESPORTARE A BRUXELLES UNA DESTRA COMPATIBILE CON IL PARTITO POPOLARE EUROPEO
FLASH! - OGGI GRAN RIUNIONE DI DIRIGENTI MEDIASET E FAMIGLIA BERLUSCONI. ALL'ORDINE DEL GIORNO: LA QUESTIONE DEL PROBABILE AUMENTO DEL TETTO PUBBLICITARIO DELLA RAI, IN SEGUITO AL TAGLIO DEL CANONE, CHE PENALIZZEREBBE IL BILANCIO DEL BISCIONE - DECISO UN ATTENTO MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA PARLAMENTARE - ESSENDO FORTE COME UN SEMOLINO NEI DUELLI CON MELONI E SALVINI, NON E' STATO INFORMATO DELL'INCONTRO IL PRESIDENTE DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI....