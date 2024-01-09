VIDEO-FLASH! – IL CONSIGLIO SPASSIONATO DI ENRICO LUCCI A SOUMAHORO: “ABOUBAKAR, TI PREGO, ENTRA IN FRATELLI D’ITALIA, COSÌ LI SISTEMI DEFINITIVAMENTE” – “JE VOI DÀ UNA BELLA BOTTA ALLA MELONI: METTITI CON LEI COSÌ JE DAI IL COLPO DI GRAZIA. PENSA A QUANTO IMBARAZZO JE POI CREÀ” – IL SERVIZIO DELL’INVIATO DI “STRISCIA” SUI PROBLEMI DELL’ENTOURAGE DELLA DUCETTA, TRA MALAN, TAJANI, CALENDA E D’ALEMA, CHE CON LA SOLITA SIMPATIA CONTAGIOSA DICE: “SONO UN PENSIONATO”

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VIDEO – IL SERVIZIO DI ENRICO LUCCI PER “STRISCIA”  -E SE ABOUBAKAR SOUMAHORO ENTRASSE IN FRATELLI D’ITALIA?

 

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/aboubakar-soumahoro-gruppo-misto-enrico-lucci-giorgia-meloni-fratelli-d-italia_533612/

 

 

 

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CON CHI CE L’HA LA DUCETTA QUANDO SIBILA CONTRO “CHI IN PASSATO HA PENSATO A DARE LE CARTE E PENSA "O FAI QUELLO CHE DICIAMO NOI O VEDRAI"? NON CI VUOLE IL MAGO OTELMA PER CAPIRE CHE CHI LE STA SCASSANDO I NERVI SONO MATTARELLA E DRAGHI, DUE CHE HANNO RELAZIONI INTERNAZIONALI E SE NE FREGANO DI "IO SO' GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO" - DIETRO IL RIGETTO DEI NAZI-TEDESCHI DI AFD C’È LA VOLONTÀ DI MELONI DI SPACCARE L’ALLEANZA EUROPEA DI SALVINI, IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, CERCANDO DI CONVINCERE LA NEO-CENTRISTA MARINE LE PEN DI TRASLOCARE NEL SUO GRUPPO, QUELLO DEI CONSERVATORI - LA DUCETTA STA LAVORANDO AI FIANCHI DELL’AMATO SPAGNOLO SANTIAGO ABASCAL DI VOX, PER DEPURARLO DELLA ZAVORRA DELLA DESTRA ESTREMA. IL MELONI-DREAM SAREBBE DI ESPORTARE A BRUXELLES UNA DESTRA COMPATIBILE CON IL PARTITO POPOLARE EUROPEO