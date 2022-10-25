VIDEO-FLASH! – DURANTE IL DISCORSO PER LA FIDUCIA ALLA CAMERA, GIORGIA MELONI APPARE EMOZIONATA E TESA, MA QUASI INFASTIDITA DALLE CONTINUE INTERRUZIONI. A UN CERTO PUNTO, DOPO L’ENNESIMO APPLAUSO DAI BANCHI DELLA SUA COALIZIONE: “REGÀ, FINIAMO ALLE DUE COSÌ EH…”

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