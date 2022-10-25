Giorgia Meloni dopo l’ennesimo applauso dai banchi della sua coalizione: “Regà, finiamo alle due così eh”. #fiducia pic.twitter.com/7ezA9mBV4p— Rassegnally (@rassegnally) October 25, 2022
VIDEO-FLASH! – DURANTE IL DISCORSO PER LA FIDUCIA ALLA CAMERA, GIORGIA MELONI APPARE EMOZIONATA E TESA, MA QUASI INFASTIDITA DALLE CONTINUE INTERRUZIONI. A UN CERTO PUNTO, DOPO L’ENNESIMO APPLAUSO DAI BANCHI DELLA SUA COALIZIONE: “REGÀ, FINIAMO ALLE DUE COSÌ EH…”-
Giorgia Meloni dopo l’ennesimo applauso dai banchi della sua coalizione: “Regà, finiamo alle due così eh”. #fiducia pic.twitter.com/7ezA9mBV4p— Rassegnally (@rassegnally) October 25, 2022
CHE STRANA COINCIDENZA – MENTRE SALVINI GIÀ PARLA DI STOP ALLE BARCHE DELLE ONG CHE PORTANO I MIGRANTI, GIORGIA MELONI, NEL SUO DISCORSO ALLA CAMERA, PARAGONA L’ITALIA A UNA NAVE IN TEMPESTA: “GLI ITALIANI HANNO AFFIDATO A NOI IL COMPITO DI CONDURLA IN PORTO IN QUESTA DIFFICILISSIMA TRAVERSATA” – “LA NOSTRA IMBARCAZIONE, L'ITALIA, CON TUTTE LE SUE AMMACCATURE, RIMANE 'LA NAVE PIÙ BELLA MONDO'”
“NON HO MAI PROVATO SIMPATIE PER I REGIMI, FASCISMO COMPRESO” – LA MELONI PRENDE LE DISTANZE DAI NOSTALGISMI DEL VENTENNIO (COSA DIRANNO I VECCHI MILITANTI DI COLLE OPPIO?): “LE LEGGI RAZZIALI SONO STATE IL PUNTO PIÙ BASSO DELLA STORIA ITALIANA, UNA VERGOGNA CHE SEGNERÀ IL NOSTRO POPOLO PER SEMPRE. I TOTALITARISMI DEL '900 HANNO DILANIATO L'INTERA EUROPA, NON SOLO L'ITALIA” – E SPEGNE LE POLEMICHE SULL’ABORTO: “NON LIMITEREMO MAI I DIRITTI ESISTENTI”
“È GIÀ TORNATO IN MODALITÀ PAPEETE” – DENTRO FRATELLI D’ITALIA NON HANNO PER NIENTE PRESO BENE LE SPARATE DI MATTEO SALVINI, CHE VUOLE DETTARE L’AGENDA ALLA MELONI, “BRUCIANDO” IL SUO DISCORSO SULLA FIDUCIA. IL “CAPITONE” VUOLE MARCARE STRETTA LA “DUCETTA” E ANCHE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI – L’ORDINE DI SCUDERIA, PER IL MOMENTO, È IL SILENZIO ASSOLUTO: VIETATO FARE POLEMICHE…