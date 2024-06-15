Ma cosa si sono detti Meloni e Macron?— Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 14, 2024
Il video esclusivo ? pic.twitter.com/fJf2GYrq1M
VIDEO-FLASH! – ECCO COSA SI SONO DETTI DAVVERO EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI AL G7: "BONSOIR STRONZÁ"; BONSOIR, LI MORTÉ, COMPRATE ER BIDET” – LO STREPITOSO VIDEO-MONTAGGIO DEL “GRANDE FLAGELLO”, CHE HA “TRADOTTO” IL LABIALE DELLA DUCETTA CHE HA FULMINATO IN CAGNESCO IL TOYBOY DELL’ELISEO, PRIMA DELLA CENA AL CASTELLO SVEVO DI BRINDISI. PRIMA LA PREMIER HA RINGHIATO, MENTRE MACRON ABBRACCIAVA MATTARELLA, POI…-
Ma cosa si sono detti Meloni e Macron?— Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 14, 2024
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DOVE ABBIAMO GIÀ VISTO LA VERSIONE SPECIALE DELLA FIAT 500 CON CUI GIORGIA MELONI È ARRIVATA SUL PRATO DI BORGO EGNAZIA? È UN MODELLO SPECIALE REALIZZATO DA LAPO ELKANN E BRANDIZZATO “GARAGE ITALIA”. LA PREMIER L’HA USATA MA HA RIMOSSO IL MARCHIO FIAT – A BORDO, INSIEME ALLA DUCETTA, L’INSEPARABILE PATRIZIA SCURTI E IL DI LEI MARITO, NONCHÉ CAPOSCORTA DELLA PREMIER – IL POST DI LAPO: “È UN PIACERE VEDERE IL NOSTRO PRIMO MINISTRO SULLA FIAT 500 SPIAGGINA GARAGE ITALIA DA ME CREATA...”
SCURTI, LA SCORTA DI GIORGIA - SEMPRE "A PROTEZIONE" DELLA MELONI, PATRIZIA SCURTI GIGANTEGGIA PERSINO AL G7 DOVE È...ADDETTA AL PENNARELLO - LA SEGRETARIA PERSONALE DELLA DUCETTA (LE DUE SI ASSOMIGLIANO SEMPRE DI PIU' NEI LINEAMENTI E NEL LOOK) ERA L’UNICA VICINA AL PALCO: AVEVA L'INGRATO COMPITO DI FAR FIRMARE A BIDEN & FRIENDS IL LOGO DEL SUMMIT - IL SOLO CHE LE HA RIVOLTO UN SALUTO, E NON L'HA SCAMBIATA PER UNA HOSTESS, È STATO QUEL GAGA'-COCCODE' DI EMMANUEL MACRON, E LEI HA RICAMBIATO GONGOLANDO – IL SELFIE DELLA DUCETTA CON I FOTOGRAFI: “VI TAGGO TUTTI E FAMO IL POST PIU'…” - VIDEO
LA SORA GIORGIA DOVRÀ FARE PIPPA: SULL'ABORTO MACRON E BIDEN NON HANNO INTENZIONE DI FARE PASSI INDIETRO. IL TOYBOY DELL'ELISEO HA INSERITO IL DIRITTO ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA IN COSTITUZIONE, E "SLEEPY JOE" SI GIOCA LA RIELEZIONE CON IL VOTO DELLE DONNE - IL PASTROCCHIO DELLA SHERPA BELLONI, CHE HA FATTO SCOMPARIRE DALLA BOZZA DELLA DICHIARAZIONE FINALE DEL G7 LA PAROLA "ABORTO", FACENDO UN PASSO INDIETRO RISPETTO AL SUMMIT DEL 2023 IN GIAPPONE, È DIVENTATO UN CASO DIPLOMATICO - FONTI ITALIANE PARLANO DI “UN DISPETTO COSTRUITO AD ARTE DA PARIGI ”
DAGOREPORT! GIORGIA MELONI È NERVOSA: GLI OCCHI DEL MONDO SONO PUNTATI SU DI LEI PER IL G7 A BORGO EGNAZIA. SUL TAVOLO DOSSIER SCOTTANTI, A PARTIRE DALL’UTILIZZO DEGLI ASSET RUSSI CONGELATI PER FINANZIARE L’UCRAINA - MINA VAGANTE PAPA FRANCESCO, ORMAI A BRIGLIE SCIOLTE – DOPO IL G7, CENA INFORMALE A BRUXELLES TRA I LEADER PER LE EURONOMINE: LA DUCETTA ARRIVA DA UNA POSIZIONE DI FORZA, MA UNA PARTE DEL PPE NON VUOLE IL SUO INGRESSO IN MAGGIORANZA - LA SPACCATURA TRA I POPOLARI TEDESCHI: C'È CHI GUARDA A DESTRA (WEBER-MERZ) E CHI INORRIDISCE ALL'IDEA (IL BAVARESE MARKUS SODER) - IL PD SOGNA UN SOCIALISTA ITALIANO ALLA GUIDA DEL CONSIGLIO EUROPEO: LETTA O GENTILONI? - CAOS IN FRANCIA: MACRON IN GUERRA CON LE PEN MA I GOLLISTI FLIRTANO CON LA VALCHIRIA MARINE
FLASH – UNA DOMANDA RISUONA TRA PALAZZO CHIGI E VIA XX SETTEMBRE: CHE SUCCEDERÀ QUANDO, NEL 2026, SI ESAURIRÀ IL “BANCOMAT” DEL PNRR? SE OGGI È ANCORA IL MOMENTO DEGLI ASSEGNI, A SETTEMBRE ARRIVERANNO I CONTROLLI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. È UNA VERIFICA DETERMINANTE PER LE DISASTRATE FINANZE ITALIANE, VISTO CHE LA LEGGE DI BILANCIO, TUTTA DA SCRIVERE, SI BASA SOPRATTUTTO SUI SOLDI DEL RECOVERY FUND…