GIUCAS CASELLA RIVELA: PARLO CON BERLUSCONI NELL ALDILA
giucas casella 4 saverio raimondo giucas casella giucas casella 2 giucas casella 5 giucas casella 3 GIUCAS CASELLA saverio raimondo giucas casella stefano rapone
VIDEO-FLASH! – FERMATE LE ROTATIVE: GIUCAS CASELLA È IN CONTATTO CON SILVIO BERLUSCONI – IL MAGO PER MANCANZA DI MAGIE, OSPITE DEL FESTIVAL DI “ROBINSON”, RIVELA: “IO OGNI TANTO CI PARLO CON IL CAV. COSA MI DICE? CHE STA BENISSIMO”. E ALLA DOMANDA DI STEFANO RAPONE SUL CLIMA DELL’ALDILÀ, RISPONDE…-
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“DIAMOCI ANCHE UN BACETTO” – A FORLI’ IL PATTO DELLA PIADINA TRA MELONI E VON DER LEYEN – DAGOREPORT: GLI AMOROSI SENSI TRA URSULA E GIORGIA HANNO ORIGINE DAL TIMORE DELLA 65ENNE ESPONENTE DELLA CDU, DI AVER BISOGNO DEI VOTI EUROPEI DI FDI PER ESSERE RICONFERMATA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE. I SONDAGGI DANNO PER ORA UNA MAGGIORANZA SICURA ALL'ALLEANZA PPE-SOCIALISTI-LIBERALI. MA DA QUI A GIUGNO TUTTO PUÒ SUCCEDERE. IN GERMANIA LA SITUAZIONE È IN GRAN SUBBUGLIO E…
FLASH! ROMA DA MILLE E UNA NOTTE - QUEI PERACOTTARI DEI FRIEDKIN SONO ARRIVATI AL CAPOLINEA. SI RINCORRONO LE VOCI DI UNA TRATTATIVA CON UN FONDO ARABO PER LA CESSIONE DEL CLUB GIALLOROSSO. IL NUOVO CORSO DOVREBBE AVERE GIOVANNI MALAGO' COME PRESIDENTE E FRANCESCO TOTTI COME SUO VICE...- LA ROMA SMENTISCE: "NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO"
FLASH! – ANGELUCCI DEVE ESSERE DAVVERO INCARTATO DI SOLDI: L'EDITORE PIU' CARO ALLA MELONI (“LIBERO”, “IL GIORNALE”, “TEMPO”) HA PROVATO A COMPRARSI “LA REPUBBLICA”, MA IL RIFIUTO DI ELKANN E’ STATO NETTO. POI L’EX PORTANTINO OGGI A CAPO DI UN IMPERO SANITARIO HA BUSSATO ALLA PORTA DI URBANO CAIRO. ALTRO DUE DI PICCHE: IL “CORRIERE DELLA SERA” NON SI VENDE - ANCHE PERCHE’ L’INFERNALE CAIRO STA MATURANDO UN’IDEA GENIALE: CREARE UN POLO TELEVISIVO METTENDO INSIEME LA7 CON NOVE, DEL GRUPPO WARNER DISCOVERY…
IL VERO SCANDALO SUL CALENDARIO DELL’ESERCITO NON È LA PRESUNTA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO O DEI RAGAZZI DI SALÒ – PER CAPIRLO, BISOGNA AGUZZARE LE ORECCHIE E ASCOLTARE ATTENTAMENTE LE MUSICHE “EPICHE” CHE ACCOMPAGNANO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: NON HANNO UN CHE DI GIÀ SENTITO? MA CERTO: SEMBRANO LE STESSE USATE COME SOTTOFONDO DELLE CLIP “EMOTIONAL” CHE USA GIORGIA MELONI SU TIKTOK. E DA CHI SONO STATE COMPOSTE? FORSE DALLA BAND FASCIO-ROCK 270BIS DI MARCELLO DE ANGELIS? MACCHÉ, DALLA SOCIETÀ “STUDIOKOLOMNA”, IL CUI NUMERO DI TELEFONO INIZIA CON UN +7: IL PREFISSO DELLA RUSSIA – IL BRANO IN QUESTIONE SI CHIAMA “EPIC TRAILER” E… - VIDEO
FLASH! - SI AVVICINA LA SCADENZA DEI VERTICI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO. SE L’AD LUIGI FERRARIS RESTERÀ AL TIMONE È ANCORA PRESTO PER DIRLO (SALVINI PUNTA I PIEDI), SICURAMENTE NON VERRÀ RICONFERMATA NICOLETTA GIADROSSI ALLA PRESIDENZA CHE DOVRÀ GESTIRE 24 MILIARDI DEL PNRR. E COME GARANZIA ANTI-CORRUZIONE GIORGIA MELONI HA IN MENTE DI NOMINARE ELISABETTA BELLONI, ORA ALLA DIREZIONE DEL DIS…