- "Onorevole (FDI) sa quanto
costa un kilo di pane?"
- "Certo, 1 euro"
Scollati dalla realtà del Paese pic.twitter.com/eXQkI5JDJN— Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 21, 2024
VIDEO-FLASH – FRATELLI D’ITALIA ASCOLTI I MERCATI (RIONALI)! CLAMOROSA FIGURACCIA DEL DEPUTATO MELONIANO LORENZO MALAGOLA, CHE A “RESTART” (LA TRASMISSIONE DI ANNALISA BRUCHI SU RAI2), SOSTIENE CHE UN CHILO DI PANE COSTI “UN EURO”, SCATENANDO L’INDIGNAZIONE DEGLI ALTRI OSPITI IN STUDIO. SVEGLIA: ORMAI CON UN EURO NON CI COMPRI NEMMENO UNA MEZZA ROSETTA. IL COSTO DI UN KG DI PANE VELEGGIA INTORNO AI 4,5/5 EURO…-
- "Onorevole (FDI) sa quanto
costa un kilo di pane?"
- "Certo, 1 euro"
Scollati dalla realtà del Paese pic.twitter.com/eXQkI5JDJN— Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 21, 2024
DAGOREPORT – IL REFERENDUM SULL’AUTONOMIA NON CONVIENE A NESSUNO: VISTI I DATI SULL’ASTENSIONE ALLE REGIONALI, I PARTITI PROMOTORI SONO TERRORIZZATI DA UN CLAMOROSO FLOP, CON MANCATO QUORUM E FIGURA BARBINA – E NEANCHE GIORGIA MELONI E ANTONIO TAJANI VOGLIONO CORRERE IL RISCHIO DI ESPORRE IL GOVERNO AL TERREMOTO CHE DERIVEREBBE DA UNA VITTORIA DEL SÌ – PERCHÉ SALVINI RINUNCIA AL SUO CANDIDATO AL CONGRESSO IN LOMBARDIA? NON HA LA FORZA PER FARLO VINCERE…
DAGOREPORT - IL GIUBILEO SI AVVICINA E IN VATICANO MONTA UNA INCAZZATURA PROFONDA PER LA NOMINA DI ALESSANDRO GIULI AL MINISTERO DELLA CULTURA – L’80% DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO È RIFERIBILE ALL’ARTE SACRA VOLUTA DALLA CHIESA, E IL GOVERNO DELLA "CRISTIANA" GIORGIA CHE FA? SCEGLIE UN NEO-PAGANO CHE BLATERA DELLA "CENTRALITA' DEL PENSIERO SOLARE", CHE "SIAMO FIGLI DEL FUOCO E DELL'ACQUA" (MAI DI DIO) - SENZA CONTARE CHE ALLA GUIDA DELLA BIENNALE C'E' L'APOSTATA BUTTAFUOCO (DA CRISTIANO E' DIVENTATO MUSULMANO SCIITA) - VIDEO: QUANDO GIULI SU RAI2 SUONAVA IL PIFFERO INVOCANDO LA “GRANDE NUTRICE”
CHI CRITICA I MASSACRI DI NETANYAHU, DIVENTA IPSO FACTO ANTISEMITA? – IN VATICANO SONO IRRITATI PER LE REAZIONI SCOMPOSTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA, DA EDITH BRUCK A RUTH DUREGHELLO, ALLE PAROLE DI BERGOGLIO SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE - IL PONTEFICE HA "OSATO" DIRE: “BISOGNA INDAGARE PER DETERMINARE SE CIÒ CHE STA ACCADENDO A GAZA È UN GENOCIDIO” - COME SI FA A SCAMBIARE PER ANTISEMITISMO UNA LEGITTIMA OSSERVAZIONE CRITICA DI FRONTE AL MASSACRO IN CORSO? – PAPA FRANCESCO NON È CHEF RUBIO: HA SEMPRE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’AUTODIFESA DI ISRAELE. MA COME PUÒ LA PIÙ ALTA AUTORITÀ MORALE DEL MONDO TACERE DI FRONTE A 45MILA MORTI PER 1200 VITTIME DELLA STRAGE DI HAMAS ?
DAGOREPORT – LA PAZZA IDEA DI CANDIDARE MATTEO PIANTEDOSI IN CAMPANIA È FRUTTO DEL PRAGMATISMO DI GIORGIA MELONI. IL MINISTRO DELL’INTERNO È TITUBANTE, MA SALVINI È D’ACCORDO: IN CASO DI CONDANNA AL PROCESSO OPEN ARMS (RISCHIA SEI ANNI), INTENDE MOBILITARE LA MAGGIORANZA IN UNA BATTAGLIA CONTRO LE TOGHE. IL COLPO DI SCENA CHE SOGNA IL “CAPITONE”? IL RITORNO AL VIMINALE, CHE SAREBBE LA “VENDETTA” PERFETTA SULLA MAGISTRATURA…
FLASH – SI VOCIFERA CHE MARINA BERLUSCONI SI STIA ANCORA RIPRENDENDO DALLA TRASFERTA ROMANA DEL 23 OTTOBRE, IN CUI HA INAUGURATO IL BOOKSHOP MONDADORI ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI. L'INASPETTATO ASSALTO DI CURIOSI E GIORNALISTI E PAPARAZZI L’HA GETTATA NEL PANICO AL PUNTO DA SPINGERLA A CERCARE “PROTEZIONE” AGGRAPPANDOSI ALLA BURROSA SERENA BORTONE. A CONFERMA CHE LA NEO-CAVALIERA, FIN TROPPO TIMIDINA, FA BENISSIMO A TENERSI LONTANA DAI RIFLETTORI E DALLA POLITICA...