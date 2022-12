VIDEO-FLASH! – GUARDATE COM’È RIDOTTO IL POVERO BERLUSCONI: QUELLO CHE RESTA DEL "BANANA" SI PALESA ALL’AGRIBRIANZA DI CONCOREZZO TUTTO CLAUDICANTE, COSTRETTO AD APPOGGIARSI ALLA "SPOSA" MARTA FASCINA E A UN’ALTRA PERSONA, E TUTTO BIASCICANTE DICE “CHE BELLI QUESTI CAGNOLINI E CAGNOLONI”. UNA VOLTA AVREBBE NOTATO SOLO LE CAGNOLONE…

SILVIO BERLUSCONI ALL'AGRIBRIANZA

