VIDEO-FLASH! – MA È “YOUTUBE” O “YOUPORN”? MENTRE DANIELA SANTANCHÈ RIFERIVA IN SENATO GLI OCCHIUTI INTERNAUTI SI SONO ACCORTI DEI SOTTOTITOLI PORCELLINI GENERATI AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA CHE CONFONDONO LA PAROLA “ESPORRÒ” CON “E SBORRÒ...” - SPERIAMO CHE IL RESOCONTO STENOGRAFICO DEL SENATO SIA STATO REDATTO CON PIÙ PRECISIONE...

-

Condividi questo articolo


 

 

 

I SOTTOTITOLI DI YOUTUBE SCAMBIANO 'ESPORRO' CON 'E SBORRO' MENTRE PARLA DANIELA SANTANCHE

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

“POVERO CASSESE, SI ILLUDE ANCORA DI POTER ANDARE AL QUIRINALE CON I VOTI DEL CENTRODESTRA” – DAGONEWS: GIULIANO AMATO, FRANCO BASSANINI, FRANCO GALLO E ALESSANDRO PAJNO, SI SONO DIMESSI DAL COMITATO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SMARCARSI DAL SEMPITERNO SABINO, CHE NEGLI ULTIMI MESI SI È ALLINEATO SEMPRE PIÙ AL GOVERNO MELONI - IL GIURISTA HA TENTATO DI TROVARE UNA MEDIAZIONE TRA I “SAGGI”, MA I QUATTRO SI SONO CHIAMATI FUORI: PENSANO CHE “QUESTA” AUTONOMIA NON FARÀ ALTRO CHE CREARE ULTERIORI DISPARITÀ TRA LE REGIONI