JOE BIDEN ABBRACCIATO DAI BAMBINI A VARSAVIA JOE BIDEN ABBRACCIATO DAI BAMBINI A VARSAVIA JOE BIDEN ABBRACCIATO DAI BAMBINI A VARSAVIA joe biden varsavia mr rain sanremo 2023 biden a varsavia
VIDEO-FLASH! – MR. RAIN? NO, MR. BIDEN! ALLA FINE DEL SUO DISCORSO A VARSAVIA IL PRESIDENTE AMERICANO È STATO ABBRACCIATO DA UN GRUPPO DI BAMBINI CON IN MANO BANDIERE AMERICANE, POLACCHE E UCRAINE TIPO CORO DI SANREMO DEL CANTANTE MR RAIN – BIDEN SI È INGINOCCHIATO PER ESSERE FOTOGRAFATO (COME SI SARÀ RIALZATO? LA REGIA HA STACCATO SUL PIÙ BELLO) – IN TUTTO QUESTO TEATRINO VENIVANO SPARATI DALLE CASSE A TUTTO VOLUME I COLDPLAY - VIDEO-
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“BERLUSCONI? NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA” – NELLA CONFERENZA CONGIUNTA CON GIORGIA MELONI, ZELENSKY LANCIA UN BEL MISSILE AL BANANA, IN RISPOSTA ALLE SUE DICHIARAZIONI PRO-PUTIN: “IO CREDO CHE MAI SIANO ARRIVATI CON I CARRI ARMATI NEL GIARDINO DI CASA DI BERLUSCONI, NESSUNO HA AMMAZZATO I SUOI PARENTI. E QUESTO GRAZIE ALL'AMORE FRATERNO DELLA RUSSIA…” – LA DUCETTA, GELATA PER L'USCITA DEL PRESIDENTE UCRAINO, REPLICA: “NON SONO D'ACCORDO, IN PARLAMENTO ABBIAMO SEMPRE VOTATO COMPATTAMENTE...” – VIDEO
“L’ITALIA LAVORA A UNA CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA IN APRILE” – DA KIEV GIORGIA MELONI LANCIA UNA PROPOSTA: “POSSIAMO RECITARE UN RUOLO DA PROTAGONISTA. BISOGNA CAMBIARE PASSO” – IL GELO DELLA DUCETTA PER L'ATTACCO DI ZELENSKY A BERLUSCONI (“NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA”) E LA REPLICA PICCATA: “CONTANO I FATTI, LA MAGGIORANZA HA SEMPRE VOTATO COMPATTA A SOSTEGNO DI KIEV” – LA PREMIER RISPONDE A PUTIN, CHE AVEVA RICORDATO GLI AIUTI RUSSI ALL'ITALIA DURANTE IL COVID: “IL MONDO È CAMBIATO DOPO IL 24 FEBBRAIO E NON È UNA SCELTA NOSTRA” – VIDEO
“L'ATTEGGIAMENTO DI ZELENSKY È UN GRANDE PROBLEMA” – IL PRESIDENTE UCRAINO RIESCE NELL’IMPRESA DI FAR ALLINEARE MONI OVADIA CON IL CAV: “PER LA PRIMA VOLTA NON MI SONO SENTITO DI CONTESTARE BERLUSCONI, COME HO SEMPRE FATTO. E APPREZZO LE PAROLE DI GASPARRI. CHE HA DETTO UNA COSA IMPORTANTE: L'EUROPA CHE CI STA A FARE SE BIDEN BYPASSA L'EUROPA? SU QUESTA LINEA DI ARMARE, ARMARE, ARMARE, SI VA VERSO UN ECCIDIO SPAVENTOSO…”
SUL CASO COSPITO IL PD NON CE LA PUÒ PROPRIO FARE – L'EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ANDREA ORLANDO, NON SI PENTE AFFATTO DI ESSERE ANDATO CON UNA DELEGAZIONE DEM A VISITARE L'ANARCO-INSURREZIONALISTA NEL CARCERE DI SASSARI: “VISITO LE CARCERI DAL 2006 E NON MI ERA MAI CAPITATO CHE FOSSE IN QUALCHE MODO ACCOSTATA LA VISITA A UN DETENUTO AL REATO COMPIUTO DA QUEL DETENUTO. NOI NON SAPEVAMO CHI FOSSERO I DETENUTI CHE AVREMMO INCONTRATO…” – VIDEO
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA HA CENSURATO ALESSIA SINATRA, LA PM CHE ACCUSÒ IL PROCURATORE DI FIRENZE, GIUSEPPE CREAZZO, DI MOLESTIE SESSUALI – SECONDO IL CSM, È LEI AD AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO “GRAVEMENTE SCORRETTO” NEI CONFRONTI DEL MAGISTRATO - MATTEO RENZI PROVÒ A CAVALCARE LA VICENDA VISTO CHE I GIUDICI DI FIRENZE SONO TITOLARI DELL’INCHIESTA DEL CASO OPEN...