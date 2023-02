21 feb 2023 18:28

VIDEO-FLASH! – MR. RAIN? NO, MR. BIDEN! ALLA FINE DEL SUO DISCORSO A VARSAVIA IL PRESIDENTE AMERICANO È STATO ABBRACCIATO DA UN GRUPPO DI BAMBINI CON IN MANO BANDIERE AMERICANE, POLACCHE E UCRAINE TIPO CORO DI SANREMO DEL CANTANTE MR RAIN – BIDEN SI È INGINOCCHIATO PER ESSERE FOTOGRAFATO (COME SI SARÀ RIALZATO? LA REGIA HA STACCATO SUL PIÙ BELLO) – IN TUTTO QUESTO TEATRINO VENIVANO SPARATI DALLE CASSE A TUTTO VOLUME I COLDPLAY - VIDEO