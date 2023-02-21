VIDEO-FLASH! – OCCHIO CHE TE ADDOBBI! UNO DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE AMERICANA, SCENDENDO DALL’AEREO A VARSAVIA, IN POLONIA, È SCIVOLATO SULLE SCALETTE E HA TRAVOLTO LE PERSONE DAVANTI - ALTRA FIGURACCIA PER L'80ENNE PRESIDENTE BIDEN: NON RIESCE A SEGUIRE IL TAPPETO ROSSO E PASSO DOPO PASSO DERAGLIA... - VIDEO

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politica

“BERLUSCONI? NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA” – NELLA CONFERENZA CONGIUNTA CON GIORGIA MELONI, ZELENSKY LANCIA UN BEL MISSILE AL BANANA, IN RISPOSTA ALLE SUE DICHIARAZIONI PRO-PUTIN: “IO CREDO CHE MAI SIANO ARRIVATI CON I CARRI ARMATI NEL GIARDINO DI CASA DI BERLUSCONI, NESSUNO HA AMMAZZATO I SUOI PARENTI. E QUESTO GRAZIE ALL'AMORE FRATERNO DELLA RUSSIA…” – LA DUCETTA, GELATA PER L'USCITA DEL PRESIDENTE UCRAINO, REPLICA: “NON SONO D'ACCORDO, IN PARLAMENTO ABBIAMO SEMPRE VOTATO COMPATTAMENTE...” – VIDEO

“L’ITALIA LAVORA A UNA CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA IN APRILE” – DA KIEV GIORGIA MELONI LANCIA UNA PROPOSTA: “POSSIAMO RECITARE UN RUOLO DA PROTAGONISTA. BISOGNA CAMBIARE PASSO” – IL GELO DELLA DUCETTA PER L'ATTACCO DI ZELENSKY A BERLUSCONI (“NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA”) E LA REPLICA PICCATA: “CONTANO I FATTI, LA MAGGIORANZA HA SEMPRE VOTATO COMPATTA A SOSTEGNO DI KIEV” – LA PREMIER RISPONDE A PUTIN, CHE AVEVA RICORDATO GLI AIUTI RUSSI ALL'ITALIA DURANTE IL COVID: “IL MONDO È CAMBIATO DOPO IL 24 FEBBRAIO E NON È UNA SCELTA NOSTRA” – VIDEO