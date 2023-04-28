VIDEO-FLASH! – DA PORTAVOCE A PORTACAPPOTTO. MARIO SECHI, AL SEGUITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A LONDRA, DOPO LA TERRIBILE SOVRAESPOSIZIONE VOCALE A CUTRO, HA ADOTTATO LA STRATEGIA DEL SILENZIO, FORSE PER NON INFASTIDIRE GIORGIA. E, COME UN VERO GENTLEMAN, SI OFFRE DI TOGLIERLE IL SOPRABITO...

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MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI

GIORGIA MELONI E MARIO SECHI A LONDRA GIORGIA MELONI E MARIO SECHI A LONDRA MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI E MARIO SECHI A LONDRA GIORGIA MELONI E MARIO SECHI A LONDRA MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI SI TOGLIE IL CAPPOTTO GIORGIA MELONI SI TOGLIE IL CAPPOTTO MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI

 

 

 

 

 

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politica

DAGOREPORT! - CI MANCAVA SOLO LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK PER FAR GIRARE ULTERIORMENTE LE PALLE ALL’UNIONE EUROPEA: BRUXELLES NON HA ANCORA METABOLIZZATO LA VIA CRUCIS PER ARRIVARE ALLA BREXIT – L’URTO DI NERVI HA TOCCATO IL CLIMAX QUANDO MELONI HA DATO UNA BUONA SPONDA AL PROGETTO SCHIAVISTA DI SUNAK DI DEPORTARE I MIGRANTI CLANDESTINI IN RUANDA - NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMUNICATO CONGIUNTO PARE CHE CI FOSSE UN ACCENNO ALLA ‘’SOLUZIONE RUANDA’’, POI LA DUCETTA HA PENSATO BENE DI TAGLIARLO, CON GRANDE DISAPPUNTO DI SUNAK - ALTRO INCAZZATO È MATTEO SALVINI…