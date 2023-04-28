MARIO SECHI PRENDE IL CAPPOTTO DI GIORGIA MELONI
VIDEO-FLASH! – DA PORTAVOCE A PORTACAPPOTTO. MARIO SECHI, AL SEGUITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A LONDRA, DOPO LA TERRIBILE SOVRAESPOSIZIONE VOCALE A CUTRO, HA ADOTTATO LA STRATEGIA DEL SILENZIO, FORSE PER NON INFASTIDIRE GIORGIA. E, COME UN VERO GENTLEMAN, SI OFFRE DI TOGLIERLE IL SOPRABITO...-
TWEET-FLASH! – GIUSEPPE CANDELA: “CINQUE MINUTI (DI PROPAGANDA). RENZI ANNUNCIA IL LANCIO DE 'IL RIFORMISTA' DA BRUNO VESPA MARTEDÌ 2 MAGGIO. LA STRISCIA INFORMATIVA È VISTA DA OLTRE 4 MILIONI DI TELESPETTATORI. IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO È ANDREA RUGGIERI, NIPOTE DI VESPA…”
BISOGNA STARE ATTENTI ALLA SANTANCHÈ! AL DEPUTATO DEI VERDI ANGELO BONELLI È PRESO UN COLPO SUBITO DOPO AVER SPERNACCHIATO LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA “OPEN TO MERAVIGLIA” (RIBATTEZZATA “OPEN TO INCOMPETENZA”) VOLUTA DALLA MINISTRA DEL TURISMO – IL POVERO BONELLI È SVENUTO IN AULA, MA SICURAMENTE SI TRATTA DI UNA COINCIDENZA… – VIDEO
FLASH! – SANGIULIANO TRACCIA IL SOLCO, MELONI LO DIFENDE! SE GENNY IL FENOMENO HA CONVOCATO A FERRAGOSTO I DIRIGENTI FANCAZZISTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, LA REGINETTA DELLA GARBATELLA TRONCA IL WEEK END PROLONGÉ A LONDRA CON FAMIGLIA E COGNATO E CONVOCA LUNEDÌ PRIMO MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLE ORE 10 TUTTI A PALAZZO CHIGI (NIENTE FAVA E PECORINO: LA PACCHIA È FINITA…)
DAGOREPORT! - CI MANCAVA SOLO LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK PER FAR GIRARE ULTERIORMENTE LE PALLE ALL’UNIONE EUROPEA: BRUXELLES NON HA ANCORA METABOLIZZATO LA VIA CRUCIS PER ARRIVARE ALLA BREXIT – L’URTO DI NERVI HA TOCCATO IL CLIMAX QUANDO MELONI HA DATO UNA BUONA SPONDA AL PROGETTO SCHIAVISTA DI SUNAK DI DEPORTARE I MIGRANTI CLANDESTINI IN RUANDA - NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMUNICATO CONGIUNTO PARE CHE CI FOSSE UN ACCENNO ALLA ‘’SOLUZIONE RUANDA’’, POI LA DUCETTA HA PENSATO BENE DI TAGLIARLO, CON GRANDE DISAPPUNTO DI SUNAK - ALTRO INCAZZATO È MATTEO SALVINI…
FOFO-DJ È TORNATO IN PISTA! – L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA GRILLINO, ALFONSO BONAFEDE, È STATO ELETTO NEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, GRAZIE ALL’ACCORDO TRA CENTRODESTRA E M5S. I DEPUTATI DEL PD NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE IN SEGNO DI PROTESTA CONTRO L’INTESA – INSIEME A BONAFEDE, TROVA UNA POLTRONA ANCHE LA LEGHISTA CAROLINA LUSSANA...