VIDEO-FLASH! – ALLE PROSSIME ELEZIONI SE LE SUONERANNO, MA INTANTO, CANTANO! L’EPICO REMIX DI ELLY SCHLEIN E GIORGIA MELONI A “RADIO ROCK” – LA SINISTRATA MULTIGENDER CANTA “OCCHI DI GATTO”, LA DUCETTA SI ESIBISCE IN “MEMOLE DOLCE MEMOLE”. TRA STECCHE E FACCETTE, È STATO MEGLIO PER ENTRAMBE DARSI ALLA POLITICA, E LASCIAR PERDERE LA MUSICA…

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ELLY SCHLEIN E GIORGIA MELONI A RADIO ROCK - REMIX

 

 

 

 

 

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