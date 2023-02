ELLY SCHLEIN NUOVO SEGRETARIO DEL PD FA SVOLTARE IL PD A SINISTRA MA METTE IN FUGA I RIFORMISTI. E CALENDA SPALANCA LE PORTE DEL TERZO POLO PER ACCHIAPPARE I FUORIUSCITI DEM – NEL 2024, QUANDO SI VOTERÀ PER LE EUROPEE, ARRIVERÀ LA SFIDA FINALE AL PD: CENTRISTI E 5STELLE PROVERANNO A FARE COME IN FRANCIA DOVE MACRON DAL CENTRO E MÉLENCHON DA SINISTRA HANNO SVUOTATO IL PARTITO SOCIALISTA – I TIMORI DEI GRILLINI