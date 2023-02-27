ELLY SCHLEIN E GIORGIA MELONI A RADIO ROCK - REMIX
VIDEO-FLASH! – ALLE PROSSIME ELEZIONI SE LE SUONERANNO, MA INTANTO, CANTANO! L’EPICO REMIX DI ELLY SCHLEIN E GIORGIA MELONI A “RADIO ROCK” – LA SINISTRATA MULTIGENDER CANTA “OCCHI DI GATTO”, LA DUCETTA SI ESIBISCE IN “MEMOLE DOLCE MEMOLE”. TRA STECCHE E FACCETTE, È STATO MEGLIO PER ENTRAMBE DARSI ALLA POLITICA, E LASCIAR PERDERE LA MUSICA…-
“RISCHI DI SCISSIONE? NESSUNO” – IL DEM GRAZIANO DELRIO NON FA IN TEMPO A ESCLUDERE RISCHI DI USCITE DAL PD DOPO LA VITTORIA DI ELLY SCHLEIN CHE IL DEMOCRISTO FIORONI SALUTA LA COMPAGNIA DEM – QUANTI SEGUIRANNO L’EX MINISTRO DELL'ISTRUZIONE? - DELRIO: “LE SCISSIONI SONO UNA SCIAGURA, SEMPRE. OGNUNO SI SENTIRÀ A CASA SUA SE…”
SCANZI, DACCI I NUMERI DEL LOTTO - IL GIORNALISTA DEL "FATTO" PERDE LA SCOMMESSA SU BONACCINI E ORA DEVE VOTARE MELONI E DONZELLI (E DIVENTARE INTERISTA) - SECONDO SCANZI NON C’ERA NESSUNA SUSPENSE SULLE PRIMARIE: “VE LO DICO DA DUE O TRE ANNI ALMENO, CIOÈ DA QUANDO È CADUTO IL GOVERNO CONTE 2, BONACCINI SARÀ IL NUOVO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO” – VIDEO
ELLY SCHLEIN NUOVO SEGRETARIO DEL PD FA SVOLTARE IL PD A SINISTRA MA METTE IN FUGA I RIFORMISTI. E CALENDA SPALANCA LE PORTE DEL TERZO POLO PER ACCHIAPPARE I FUORIUSCITI DEM – NEL 2024, QUANDO SI VOTERÀ PER LE EUROPEE, ARRIVERÀ LA SFIDA FINALE AL PD: CENTRISTI E 5STELLE PROVERANNO A FARE COME IN FRANCIA DOVE MACRON DAL CENTRO E MÉLENCHON DA SINISTRA HANNO SVUOTATO IL PARTITO SOCIALISTA – I TIMORI DEI GRILLINI