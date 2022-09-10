MATTEO SALVINI COMMENTA IL DAGO-SCENARIO SUL GOVERNO LETTA-MELONI
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VIDEO-FLASH! – SALVINI E IL DAGO-SCENARIO SUL COMPROMESSO STORICO LETTA-MELONI: “HO GOVERNATO PER DUE ANNI CON PD E 5 STELLE, BASTA”. MA INFATTI, CHI L’HA DETTO CHE SAREBBE COINVOLTA ANCHE LA LEGA? IL COLLOQUIO CON DAVIDE DESARIO, DIRETTORE DI “LEGGO”, A “ITACA20.22”, A FORMELLO…-
LA TRASFORMAZIONE DEL “CAMPO LARGO” IN “CAMPO SANTO” È UN PROBLEMA ANCHE PER GIORGIA MELONI – LA “DUCETTA” SPERAVA CHE DALLE PROSSIME ELEZIONI USCISSE UN BIPOLARISMO CHIARO: DA UNA PARTE LETTA, DALL’ALTRA LEI, A COMANDARE SUI DUE CABALLEROS SALVINI E BERLUSCONI. E INVECE, CON IL CENTROSINISTRA RIDOTTO AL LUMICINO DEM E LE PROBABILI DISFATTE DI LEGA E FORZA ITALIA, “DONNA GIORGIA” RISCHIA DI ESSERE LOGORATA NEL GIRO DI POCHI MESI, E FARE LA FINE DEL "CAPITONE" O DI LUIGINO DI MAIO – L’ALTERNATIVA: AFFRONTARE L’EMERGENZA INSIEME AI DEM PER POI RIPARLARNE AL PROSSIMO GIRO
“CARLO, HAI LAVORATO IN FERRARI E NON SAI NEANCHE COSA È UN CERCHIONE” – LA RISPOSTACCIA DI CALENDA A LETTA SUL BUS ELETTRICO DEL PD (“AMMAZZA CHE BRUTTO, SECONDO ME TI HANNO GIÀ RUBATO I CERCHIONI”) SCATENA LE IRONIE DEI TWITTAROLI: “A FORZA DI SENTIRVI, VIENE VOGLIA DI VOTARE A DESTRA ANCHE A BERTINOTTI…”
FLASH! – IACOBONI TWEET: “SBAGLIERÒ, E CI VUOLE ANCORA TEMPO PER AVERE ESITI DEFINITIVI, MA LA SITUAZIONE PER LA RUSSIA COMINCIA A ESSERE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTE NON SOLO IN PATRIA (PER L’ECONOMIA CHE CADE A PAZZI) MA ANCHE SUL CAMPO DI BATTAGLIA…”
“MATTARELLA NON HA INCONTRATO ALCUN LEADER DI PARTITO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE” – IL QUIRINALE SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE DEL “FATTO QUOTIDIANO”, CHE AVEVA PARLATO DI DUE INCONTRI TRA GIORGIA MELONI E IL CAPO DELLO STATO: “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON HA DISCUSSO CON ALCUN ESPONENTE DI PARTITO DI TEMI POST-ELETTORALI”. MA ALLORA PERCHÉ NELL’ARTICOLO SI DICEVA “IL QUIRINALE NON SMENTISCE?”
“È L’OCCASIONE PER ABOLIRE LA MONARCHIA” – IL CORPO DELLA REGINA È ANCORA CALDO E GIÀ RICICCIANO I REPUBBLICANI! SENTITE IL REGISTA GALLESE PETER GREENAWAY, A VENEZIA PER PRESENTARE LA NUOVA VERSIONE DEI “MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE”: “DALLA REGINA CI SI ASPETTAVA CHE NON AVESSE UN'OPINIONE SU NIENTE. MA NON È UNA COSA UMANA. È UNA SCELTA DI CONVENIENZA” – “LE PROBABILITÀ DI GENERARE OGNI VOLTA UN SOVRANO MERITEVOLE, IN GRADO DI GOVERNARE UN PAESE, È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE. È PER QUESTO CHE L'AMERICA È PARTITA COSÌ BENE, RICOMINCIANDO DA ZERO. MA POI HA CERCATO DI CREARE RE ARTIFICIALI, FINO AD ARRIVARE A TRUMP…”