VIDEO FLASH! – SIETE APPENA TORNATI DALLE VACANZE E NON AVETE IDEA DI QUELLO CHE STA SUCCEDENDO TRA RENZI, DI MAIO E ZINGARETTI? VI SVELIAMO NOI TUTTI I RETROSCENA. SIAMO VENUTI IN POSSESSO DI UN VIDEO CHE MOSTRA GLI AGITATI PRELIMINARI PER IL CONTRATTO DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO...

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