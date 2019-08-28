VIDEO FLASH! – SIETE APPENA TORNATI DALLE VACANZE E NON AVETE IDEA DI QUELLO CHE STA SUCCEDENDO TRA RENZI, DI MAIO E ZINGARETTI? VI SVELIAMO NOI TUTTI I RETROSCENA. SIAMO VENUTI IN POSSESSO DI UN VIDEO CHE MOSTRA GLI AGITATI PRELIMINARI PER IL CONTRATTO DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO...-
DALLE STELLE ALLE STALLE – VITTORIO FELTRI: “IL GOVERNO SERVE A EVITARE ELEZIONI ANTICIPATE CHE SOTTERREREBBERO I GRILLINI NELL’INDIFFERENZA SE NON NEL DISGUSTO. SI PRESENTARONO AL GRIDO DI VAFFANCULO E INDOSSARONO ABITI VIRGINALI E ORA SFOGGIANO LE NUDITÀ DELLE ESCORT” – “PUR DI FAR SECCO SALVINI, I SUOI AVVERSARI ED EX SOCI SONO PRONTI A STROZZARSI CON LA CRAVATTA. BUONA MORTE A TUTTI. L' IMPORTANTE È CHE…”
LE QUERELE PORTANO BENE (AI GOVERNI) – NICOLA ZINGARETTI NON HA MAI RITIRATO LA QUERELA CONTRO DI MAIO SUL CASO BIBBIANO. MA QUESTO NON IMPEDISCE LA TRATTATIVA TRA I DUE – ANZI, C’È UN PRECEDENTE: SALVINI AVEVA DENUNCIATO STEFANO BUFFAGNI PER UN POST FACEBOOK E HA RITIRATO LA QUERELA SOLTANTO NEL A FEBBRAIO DI QUEST'ANNO. I DUE GOVERNAVANO INSIEME ORMAI DA 8 MESI… – VIDEO: QUANDO LUIGINO DICEVA "IO CON IL PARTITO DI BIBBIANO NON VOGLIO AVERCI NULLA A CHE FARE"
AVVISATE ZINGARETTI – UNA STANDING OVATION HA SALUTATO IL DISCORSO ALLA DIREZIONE PD DEL SEGRETARIO - L’ULTIMA VOLTA CHE E’ SCATTATO L’APPLAUSONE FU QUANDO VENNE SCELTO PER ACCLAMAZIONE PRODI COME CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. COME FINI’ E’ STORIA NOTA: IL PROFESSORE FU IMPALLINATO DAI 101 E BERSANI SI DIMISE… - VIDEO
PAOLO BECCHI: ''SE GLI ATTIVISTI SU ROUSSEAU VOTERANNO ''NO'' AL NUOVO GOVERNO, COSA FARÀ MATTARELLA? PERMETTERÀ CHE LA DEMOCRAZIA DIRETTA, LA RETE, SI PONGA AL DI SOPRA DELLE SUE PREROGATIVE DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SENTENDO GLI UMORI DELLA BASE NON POSSIAMO ESCLUDERE UNA BOCCIATURA''. MA BISOGNA SEMPRE CREDERE CHE ROUSSEAU NON SIA TELECOMANDATO DA CASALEGGIO JUNIOR…