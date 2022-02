KASPAROV E LA MOSSA PER DARE SCACCO MATTO A PUTIN: "SE NON MANDATE IL CREMLINO IN BANCAROTTA, L'ÉLITE RUSSA NON ALZERÀ UN DITO" - L'EX CAMPIONE DEL MONDO DI SCACCHI E DISSIDENTE RUSSO INDICA L'UNICA VIA PER FERMARE “MAD VLAD”: "TAGLIATE FUORI LA RUSSIA DAI MERCATI FINANZIARI. SE SI PRETENDE CHE IL DEBITO SOVRANO O IL DEBITO DI GAZPROM E DI ROSNEFT SIANO ONORATI ORA, L'INDUSTRIA RUSSA VA IN BANCAROTTA.."