SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI AL CRAZY PIZZA DI FLAVIO BRIATORE
VIDEO-FLASH! – SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI HANNO FESTEGGIATO I BOMBARDAMENTI IN UCRAINA, ORDINATI DALL’AMICO (EX?) PUTIN, AL CRAZY PIZZA DI FLAVIO BRIATORE – IL CAV E IL “CAPITONE” HANNO GUARDATO INSIEME LA PARTITA DEL MILAN, E SILVIO A UN CERTO PUNTO HA URLATO UN “HIP HIP HURRÀ” PER IL “BULLONAIRE”, PROPRIETARIO DEL LOCALE- -
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VIDEO-FLASH! – BERLUSCONI PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO! QUEL VECCHIO MARPIONE DI SILVIO, MENTRE È SEDUTO CON LA PROMESSA BADANTE, MARTA FASCINA, DA CRACCO IN GALLERIA, A MILANO, FA UNA RADIOGRAFIA A UNA RAGAZZA CHE PASSA DAVANTI AI SUOI OCCHI – LA COMPAGNA SE NE ACCORGE E SUBITO RICHIAMA LA SUA ATTENZIONE CON UN BACIO, MA LUI SI INCUPISCE (RIMPIANGE FORSE LA LIBERTÀ DA SINGLE?)
SOGNO O SONDAGGIO? – LA GUERRA IN UCRAINA METTE IN FREEZER LA POLITICA ITALIANA: IL PD È SEMPRE AL PRIMO POSTO CON IL 21% DEI CONSENSI (+0,2%), SEGUITO DA FRATELLI D’ITALIA AL 19,7% E DALLA LEGA (18%) – IL CENTRODESRA UNITO VALE IL 46,6%, I GIALLOROSSI IL 39,4, IL GRADIMENTO PER DRAGHI RIMANE INVARIATO – LA RILEVAZIONE DI PAGNONCELLI PER IL “CORRIERE”
“SE SOSPENDIAMO I PAGAMENTI L’ITALIA RIMANE SENZA GAS” – MATTEO SALVINI NON È ENTUSIASTA DELL’APPOGGIO DI DRAGHI ALL’ESPULSIONE DELLA RUSSIA DAL SISTEMA SWIFT: “BISOGNA VALUTARE TUTTO FINO IN FONDO. DETTO QUESTO DRAGHI È IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, HA IL NOSTRO SOSTEGNO, DECIDA” – ANCHE ORBAN CEDE: “L’UNGHERIA È AL 100% ALLINEATA CON L’UE”
KASPAROV E LA MOSSA PER DARE SCACCO MATTO A PUTIN: "SE NON MANDATE IL CREMLINO IN BANCAROTTA, L'ÉLITE RUSSA NON ALZERÀ UN DITO" - L'EX CAMPIONE DEL MONDO DI SCACCHI E DISSIDENTE RUSSO INDICA L'UNICA VIA PER FERMARE “MAD VLAD”: "TAGLIATE FUORI LA RUSSIA DAI MERCATI FINANZIARI. SE SI PRETENDE CHE IL DEBITO SOVRANO O IL DEBITO DI GAZPROM E DI ROSNEFT SIANO ONORATI ORA, L'INDUSTRIA RUSSA VA IN BANCAROTTA.."
LA CORRISPONDENZA DI AMOROSI SENSI TRA PUTIN E XI JINPING: OGGI QUELLO SI PRENDE L’UCRAINA, DOMANI L’ALTRO SI PAPPA TAIWAN. POI, INSIEME, CI FOTTONO – LA CINA SI È ASTENUTA SULLA RISOLUZIONE DELL’ONU CHE DEPLORA L’INVASIONE RUSSA, MA IL MANCATO VOTO CONTRARIO È SOLO UNO SPECCHIETTO PER GLI ALLOCCONI: IL DITTATORE CINESE COPRE LE SPALLE A “MAD VLAD” – A FEBBRAIO HANNO FIRMATO IL “PATTO DELLE OLIMPIADI”, CHE DIETRO AI PROGETTI DI COOPERAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE NASCONDE UN PIANO GEOPOLITICO PRECISO PER CAMBIARE I "DESTINI DELL'UMANITÀ" (SPOILER: PER LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI NON FINIRÀ BENE)