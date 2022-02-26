VIDEO-FLASH! – SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI HANNO FESTEGGIATO I BOMBARDAMENTI IN UCRAINA, ORDINATI DALL’AMICO (EX?) PUTIN, AL CRAZY PIZZA DI FLAVIO BRIATORE – IL CAV E IL “CAPITONE” HANNO GUARDATO INSIEME LA PARTITA DEL MILAN, E SILVIO A UN CERTO PUNTO HA URLATO UN “HIP HIP HURRÀ” PER IL “BULLONAIRE”, PROPRIETARIO DEL LOCALE

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SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI AL CRAZY PIZZA DI FLAVIO BRIATORE

 

 

 

 

 

 

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politica

LA CORRISPONDENZA DI AMOROSI SENSI TRA PUTIN E XI JINPING: OGGI QUELLO SI PRENDE L’UCRAINA, DOMANI L’ALTRO SI PAPPA TAIWAN. POI, INSIEME, CI FOTTONO – LA CINA SI È ASTENUTA SULLA RISOLUZIONE DELL’ONU CHE DEPLORA L’INVASIONE RUSSA, MA IL MANCATO VOTO CONTRARIO È SOLO UNO SPECCHIETTO PER GLI ALLOCCONI: IL DITTATORE CINESE COPRE LE SPALLE A “MAD VLAD” – A FEBBRAIO HANNO FIRMATO IL “PATTO DELLE OLIMPIADI”, CHE DIETRO AI PROGETTI DI COOPERAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE NASCONDE UN PIANO GEOPOLITICO PRECISO PER CAMBIARE I "DESTINI DELL'UMANITÀ" (SPOILER: PER LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI NON FINIRÀ BENE)