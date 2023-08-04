VIDEO-FLASH! – IL TELE-SCAZZO TRA IL GRILLINO LEONARDO DONNO E IL MELONIANO FEDERICO MOLLICONE A “COFFEE BREAK”: “PRIMA DI ANDARE IN FERIE ALZATE GLI STIPENDI AI DEPUTATI E RIPRISTINATE I VITALIZI” – “È FALSO! E NON MI TOCCARE! SIETE DEMAGOGHI DESTINATI A SPARIRE!” – SEMBRA CHE, A TELECAMERE SPENTE, FUORI DALLO STUDIO TRA I DUE SIANO VOLATE PAROLE POCO AFFETTUOSE…-
DAGOREPORT! ORMAI È CHIARO CHE LO ZOCCOLO DURO E PURO DI FRATELLI D’ITALIA HA TROVATO UN NUOVO PASSATEMPO: METTERE IN DIFFICOLTÀ LA NOVELLA MASCHERA DEMOCRISTIANA DELLA MELONI - COSÌ IERI, PER LA QUARTA VOLTA IN 9 MESI, I FRATELLI DI GIORGIA SI SONO “DISTRATTI’’ E SONO ‘’INCIAMPATI” SU FRATOIANNI CHE VOLEVA IMPEGNARE IL GOVERNO A FARE UNA PATRIMONIALE! - UNA FRONDA INSORGENTE CHE OGGI HA TIRATO UN ALTRO BRUTTO SCHERZO. UN ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI FRATELLI D'ITALIA CARAMANNA-FOTI-SCHIFONE, CHE CHIEDEVA IL PASSAGGIO AI TABACCHI DI STATO DEL RICCO COMMERCIO DELLA CANNABIS LIGHT. OVVIAMENTE, IL ''CAMERATI, FAMOSE ‘NA CANNA!” È STATO PRESENTATO E DOPODICHÉ RITIRATO (PER ORA)
CENTRO SPERIMENTALE 'CHIAGNI E FOTTI' - INVECE DI GRIDARE ALLA "VIOLENZA" PER AVER MANDATO A CASA IL PRESIDENTE MARTA DONZELLI (MA CORSI E DOCENTI NESSUNO LI TOCCA), PERCHE' I VARI CAPOTONDI, MORETTI, LUCHETTI E COMPAGNI NON REPLICANO AI DISASTRI DELLA GESTIONE DONZELLI, TRA L'ALTRO PRODUTTRICE DI FILM IN PROPRIO? - OGGI IL POLVERONE VIENE ALIMENTATO SUI GIORNALONI DA QUEL MONDO DI CINEASTI CHE VEDE POLVERIZZARSI L'INSOSTENIBILE CUCCAGNA DI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI HANNO GODUTO FINORA I LORO FILMETTI (UNA MONTAGNA DI DENARO PUBBLICO CHE OSCURA IL REDDITO DI CITTADINANZA)
DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…
AGOSTO, GIORGIA MIA NON TI CONOSCO: SUL GOVERNO SI ADDENSANO TEMPORALI - FORZA ITALIA E' UN PROBLEMA: APPIATTITO A ZERBINO SULLA MELONI, TAJANI NON VIENE RICONOSCIUTO COME L’EREDE DI BERLUSCONI - SALVINI CERCA DI DESTABILIZZARE LA DUCETTA CON LE ALLEANZE PER LE EUROPEE: PERCHÉ I FASCIO-FRANCHISTI DI VOX SI' E I FASCIO-FRANCESI DI MARINE LE PEN NO? E ZAIA MINACCIA: “SE L'AUTONOMIA NON ARRIVASSE NEL 2024, NON FALLISCE LA LEGA, FALLISCE IL GOVERNO” - SOTTO L’OMBRELLONE, UNA SORA GIORGIA IN MODALITÀ ESTERO-DEMOCRISTIANA DOVRÀ PURE TROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA PER LE CANDIDATURE ALLE EUROPEE, DOVE HA INTENZIONE DI PIAZZARE PERSONAGGI DI STAMPO CONSERVATORE, BEN LONTANI DAI CAMERATI “PISELLO E MANGANELLO” DI COLLE OPPIO…
BINARI TRISTI E SOLITARI - ALAIN ELKANN AVREBBE DOVUTO FAR TESORO DELLA LEZIONE DI ITALO CALVINO, CHE FREQUENTAVA (E RACCONTAVA) I CINEMA-PIDOCCHIETTO D’ANTAN SENZA TURARSI IL NASO O DARE DEI LANZICHENECCHI A “UNA PLATEA DI GENTE CHE SBUFFA, ANSIMA, SGHIGNAZZA, SUCCHIA CARAMELLE, TI DISTURBA, ENTRA, ESCE; IL CINEMA È QUESTA GENTE, PIÙ UNA STORIA CHE SUCCEDE SULLO SCHERMO” - PER DIRLA CON IL SOCRATE NAPOLETANO, DE CRESCENZO: “QUELLO CHE DÀ UN PO' FASTIDIO AGLI INTELLETTUALI È LA REALTÀ”