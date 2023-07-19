Punto stampa in diretta da Palermo. Collegatevi. https://t.co/xzIvUUJ8wQ— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 19, 2023
VIDEO-FLASH! - QUALCUNO DICA A MARIO SECHI CHE QUANDO SI STA ACCANTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IN PUBBLICO, DAVANTI AI GIORNALISTI E ALLE TELECAMERE, SAREBBE CONSIGLIABILE NON CONTINUARE A MASTICARE NERVOSAMENTE LA CHEWING GUM…-
Punto stampa in diretta da Palermo. Collegatevi. https://t.co/xzIvUUJ8wQ— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 19, 2023
DAGOREPORT! – PER LA SANTA RIEN NE VA PLUS... PERFINO L’AMICO BRIATORE È SPARITO DAI RADAR - CON SALVINI PRONTO A SFRUTTARE I CASI LA RUSSA-SANTANCHE' PER INDEBOLIRLA, MELONI È FURIOSA: LUNEDÌ IN CDM NON L’AVREBBE NEMMENO SALUTATA – LA PITONESSA SFANGHERA' LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL 26 LUGLIO, MA IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO LA SORA GIORGIA CHIEDERÀ ALL'EX REGINA DEL TWIGA UN PASSO INDIETRO. SE LEI PUNTA I TACCHI A SPILLO, LA DUCETTA POTREBBE SALIRE AL QUIRINALE PER UNA CRISI-FLASH, CHIEDERE A MATTARELLA IL REINCARICO E APPROFITTARNE PER UN PIÙ AMPIO RIMPASTO DI GOVERNO SOSTITUENDO I MINISTRI CHE NON L’HANNO SODDISFATTA. E SONO MOLTI A TEMERE IL SILURAMENTO...
DAGOREPORT – RICORDATE PERCHE’ IGNAZIO LA RUSSA E’ DIVENTATO PRESIDENTE DEL SENATO? LA SUA ELEZIONE SPACCO’ LA MAGGIORANZA E DIVISE FORZA ITALIA: LICIA RONZULLI, CHE SPINSE I SENATORI AZZURRI A NON VOTARE PER ‘GNAZIO, VOLEVA LA PRESIDENZA DEL SENATO PER LA LEGA E QUELLA DELLA CAMERA PER FORZA ITALIA – LA RUSSA CONVINSE L’INGENUA GIORGIA MELONI AD AFFIDARE A LUI LA SECONDA CARICA DELLO STATO PERCHE’ A PALAZZO MADAMA IL VANTAGGIO DEL CENTRODESTRA E’ RISICATO… - VIDEO
DAGOREPORT - NON SAREBBE ORA DI AMMETTERE CHE IL VATICANO NON HA MAI AVUTO NULLA A CHE FARE CON EMANUELA ORLANDI? – TRA MAGGIO E GIUGNO 1983, NEI QUARTIERI LIMITROFI ALLA BASILICA DI SAN PIETRO, SONO SCOMPARSE 16 RAGAZZE, TRA LE QUALI LA ORLANDI, CON UN'ETÀ TRA I 14 E I 18 ANNI. NESSUNA DI LORO È MAI STATA RITROVATA - LA PROCURA DI ROMA PER TRE VOLTE HA INDAGATO SULLA PEDOFILIA DEI PRETI, SULLA RETICENZA DELLA SANTA SEDE, ARCHIVIANDO POI IL CASO. MA I GIORNALI HANNO PREFERITO SEGUIRE LA RAPPRESENTAZIONE DEL “DAJE ALL’INFAME VATICANO” - AMORALE DELLA STORIA? QUANDO LA MERDA È TANTA, LE MOSCHE ACCORRONO NUMEROSE…
DAGOREPORT - LA SURREALE GIORNATA VISSUTA OGGI DAI GIORNALISTI CHE HANNO DOVUTO SEGUIRE GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO A POMPEI: TRATTATI COME COMPARSE, DELLA SERIE ‘NUN TE MOVE, FERMATE LÌ CHE SINNÒ TE CORCO, CE STA ER NASTRO CHE NON DEVI OLTREPASSÀ’, MANCO FOSSIMO NELLA CINECITTÀ DEL DOPOGUERRA. L’EFFETTO È QUELLO DEL CINEGIORNALE LUCE: ENTRANO SOLO QUELLI CHE LAVORANO PER LE VELINE DI REGIME, GLI ALTRI (TG1 COMPRESO) POSSONO ASPETTARE FUORI, DOVE FANNO 40 GRADI – L’ASSENZA DI DANIELONA SANTANCHÈ, GIANMARCO MAZZI CHE SCORTA “GENNY” E SECHI CHE “DEVE PARLARE CON ARIANNA MELONI”. E I MALIGNI DILAGANO: “CON GLI ANGELUCCI GLI È ANDATA MALE…”
DAGOREPORT - NON SOLO LA GIUSTIZIA SECONDO NORDIO. L’INCONTRO TRA MATTARELLA E MELONI HA TOCCATO I CASI SANTANCHÉ E LA RUSSA. PERCHE’ IL VAFFA DELLA SORA GIORGIA AL DELIRIO DI 'GNAZIO NON ARRIVA DA COLLE OPPIO MA DAL COLLE DEL QUIRINALE GRAZIE AL FILO DIRETTO DI ALFREDO MANTOVANO CON MATTARELLA - E SEMPRE NEL SUO RUOLO DI POMPIERE DEL COLLE, E SEMPRE D’ACCORDO CON LA DUCETTA, MANTOVANO HA SFANCULATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO, IN PREDA AL DELIRIO DEL POTERE - SE LA PITONESSA È ORMAI SOLO UN PROBLEMA PER IL SISTEMA NERVOSO DI GIORGIA, IL CASO LA RUSSA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA COME FRATELLI D’ITALIA. CON IL CO-FONDATORE CHE CORRE IL RISCHIO DI DOVER RASSEGNARE LE DIMISSIONI SE LE INDAGINI DOVESSERO PORTARE IL GIUDICE A UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA RUSSA JR...