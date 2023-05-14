VIDEO-FLASH - DA QUANDO C'È GIORGIA MELONI AL POTERE, IN RAI, DA DIACO E SUL TG2, IMPAZZA NERINA DI NUNZIO, CHE PARLA DI CIBO E AGRICOLTURA, MATERIE DEL MINISTRO COGNATO LOLLOBRIGIDA. LEI È LA SORELLA DI MILKA DI NUNZIO, MIGLIORE AMICA DELLA “DUCETTA”, TIRATA IN BALLO ANCHE DALL’INCHIESTA DI “DOMANI” SUGLI AFFARI DI CASA MELONI. SARÀ UN CASO?

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politica

“SE QUESTO È UN MINISTRO” – CARLO CALENDA COMMENTA STIZZITO IL “BELLI CIAO” DI SALVINI A FAZIO E LITTIZZETTO – TUTTE LE REAZIONI ALL’ADDIO DI FABIOLO ALLA RAI – LA CONSIGLIERA PIDDINA DELLA RAI, FRANCESCA BRIA: “DANNO ALL’AZIENDA IN TERMINI DI IDENTITÀ, QUALITÀ CULTURALE E ASCOLTI. UNA BRUTTA NOTIZIA PER IL PAESE” – FORMIGLI: “HA FATTO SERVIZIO PUBBLICO E LO FANNO ANDARE VIA” – CANDELA: “PER MESI E MESI LA NUOVA RAI PORTERÀ DIETRO GLI EFFETTI DELLA CACCIATA DI FAZIO E DOVRÀ TROVARE UN SOSTITUTO CAPACE DI FARE IL 10-12% LA DOMENICA SERA…”