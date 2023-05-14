nerina di nunzio nerina di nunzio a bellama nerina di nunzio federico mollicone nerina di nunzio a bellama nerina di nunzio nerina di nunzio giorgia meloni con milka di nunzio
VIDEO-FLASH - DA QUANDO C'È GIORGIA MELONI AL POTERE, IN RAI, DA DIACO E SUL TG2, IMPAZZA NERINA DI NUNZIO, CHE PARLA DI CIBO E AGRICOLTURA, MATERIE DEL MINISTRO COGNATO LOLLOBRIGIDA. LEI È LA SORELLA DI MILKA DI NUNZIO, MIGLIORE AMICA DELLA “DUCETTA”, TIRATA IN BALLO ANCHE DALL’INCHIESTA DI “DOMANI” SUGLI AFFARI DI CASA MELONI. SARÀ UN CASO?-
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RAI, DI TUTTO, DI PUS! – DOMANI IL CDA DELLA RAI DOVRÀ RATIFICARE LA NOMINA DI ROBERTO SERGIO COME AD. CHISSÀ SE LA RENZIANA SOLDI VOTERÀ A FAVORE O CONTRO. UNA VOLTA OPERATIVO, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINERÀ DG IL MELONIANO GIAMPAOLO ROSSI – RIMANDATO AL 25 MAGGIO IL PRIMO CDA DELLA NUOVA ERA: LO SLITTAMENTO PER LA NOMINA DEI DIRETTORI DEI TG DIPENDE DA SALVINI, CHE NON SI ACCONTENTA DEI TGR E VUOLE UN TG COME FDI E FI…
“SE QUESTO È UN MINISTRO” – CARLO CALENDA COMMENTA STIZZITO IL “BELLI CIAO” DI SALVINI A FAZIO E LITTIZZETTO – TUTTE LE REAZIONI ALL’ADDIO DI FABIOLO ALLA RAI – LA CONSIGLIERA PIDDINA DELLA RAI, FRANCESCA BRIA: “DANNO ALL’AZIENDA IN TERMINI DI IDENTITÀ, QUALITÀ CULTURALE E ASCOLTI. UNA BRUTTA NOTIZIA PER IL PAESE” – FORMIGLI: “HA FATTO SERVIZIO PUBBLICO E LO FANNO ANDARE VIA” – CANDELA: “PER MESI E MESI LA NUOVA RAI PORTERÀ DIETRO GLI EFFETTI DELLA CACCIATA DI FAZIO E DOVRÀ TROVARE UN SOSTITUTO CAPACE DI FARE IL 10-12% LA DOMENICA SERA…”
“È UNA FIGURACCIA INTERNAZIONALE E UNA CENSURA INAPPROPRIATA” – IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA, GIORGIO PARISI, COMMENTA L’ESCLUSIONE (POI RIENTRATA) DI CARLO ROVELLI DALLA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE: “LE SUE POSIZIONI SULLA GUERRA SONO VECCHIE DI UN ANNO. QUANDO PARLAVA SU FACEBOOK ANDAVA BENE MENTRE AL PRIMO MAGGIO NO?” – IL PARAGONE STIRACCHIATO CON IL MACCARTISMO: “COMINCIANO A ESSERCI ELEMENTI PREOCCUPANTI…”
LA VERA VINCITRICE DELL’EUROVISION NON È LA SVEDESE LOREEN, MA L’ATTRICE BRITANNICA MEL GIEDROYC. SUL PALCO DI LIVERPOOL, HA MESSO IN SCENA UN CLAMOROSO SKETCH A METÀ TRA IL DEMENZIALE E IL SEXY CON UNA ZANGOLA (IL MORTAIO PER IL BURRO), CHE HA FATTO IMPAZZIRE TUTTI. - ERA UNA CHIARA PRESA PER IL CULO DI UNA VECCHIA CONOSCENZA DEL FESTIVAL: I POLACCHI “DONATAN & CLEO”, CHE NEL 2014 PORTARONO UNA BONISSIMA MODELLA (S)VESTITA DA LATTAIA SUL PALCO… - VIDEO STRACULT