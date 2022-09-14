VIDEO-FLASH - "CON LOTITO RISULTATO GARANTITO!" - IL SOR "LOTIRCHIO" PROVA A PESCARE QUALCHE VOTO FACENDOSI UNA SCOPETTA IN UN BAR DEL MOLISE DOVE È CANDIDATO - "PRIMIERA, SETTEBELLO...HO VINTO DA SOLO!", GRIDA IL PRESIDENTE DELLA LAZIO - NON MANCANO IRONIE SULLA BIRRA DREHER CHE SCORRE A FIUMI AL TAVOLO: "DREHER, È IL MOMENTO DI GODER!"

-

Condividi questo articolo


Claudio Lotito gioca a scopa in Molise

lotito gioca a scopa in molise 2 lotito gioca a scopa in molise 2 lotito gioca a scopa in molise 1 lotito gioca a scopa in molise 1

 

lotito gioca a scopa in molise 5 lotito gioca a scopa in molise 5 lotito gioca a scopa in molise 4 lotito gioca a scopa in molise 4 lotito gioca a scopa in molise 3 lotito gioca a scopa in molise 3

 

Condividi questo articolo

politica

“DOBBIAMO PROTEGGERCI DALLE INTERFERENZE MALIGNE” – NEL DISCORSO A STRASBURGO SULLO STATO DELL’UNIONE, CON ACCANTO LA MOGLIE DI ZELENSKI, URSULA VON DER LEYEN HA SPIEGATO IL PACCHETTO ENERGIA APPROVATO IERI: “SONO TEMPI DIFFICILI MA VINCEREMO" – E POI È INTERVENUTA SULLE RIVELAZIONI USA SUI PAGAMENTI DELLA RUSSIA A FAVORE DI POLITICI EUROPEI: “CONTRO LE INGERENZE STRANIERE OCCULTE E I FINANZIAMENTI LOSCHI PRESENTEREMO UN PACCHETTO PER LA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA” – VIDEO

FLASH! – IACOBONI TWEET: LA RUSSIA NON PAGA LEADER POLITICI, O PARTITI, SUI LORO CONTI. SOGGETTI NON UFFICIALI PAGANO SOGGETTI NON UFFICIALI, THINK TANK, RIVISTE, FONDAZIONI, E METTONO SOLDI SU SHELL COMPANIES, DI SOLITO IN LEGISLAZIONI OFFSHORE. QUESTO PER QUANTO RIGUARDA GLI SPICCIOLI. LE GRANDI OPERAZIONI D’INFLUENZA AVVENGONO USANDO LA RIVENDITA SECONDARIA O TERZIARIA DI GAS, O ALCUNE GRANDI OPERAZIONI BANCARIE. POI CI SONO ALCUNI GRANDI LEADER - MA SOLO GRANDI - CHE VENGONO…”