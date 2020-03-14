VIDEO-FLASH! - RAMBO DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."

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DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."

DE LUCA "SISTEMI TERAPEUTICI''

 

 

 

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