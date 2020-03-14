DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."
DE LUCA "SISTEMI TERAPEUTICI''
VIDEO-FLASH! - RAMBO DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."-
DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."
QUANDO L'EUROPA VUOLE DISFARSI IN FRETTA DI UN PROBLEMA, SA COME FARE - LA GRECIA PAGA I MIGRANTI PER ANDARE VIA: LA MISURA, FINANZIATA DA BRUXELLES, PREVEDE 2MILA EURO PER OGNI MIGRANTE CHE, SOPRATTUTTO DALLE ISOLE DELL'EGEO, SARÀ DISPOSTO AL RIMPATRIO
DI QUESTO PASSO, A MONTECITORIO RESTERANNO SOLO I METAL DETECTOR - POSITIVA ANCHE LA DEPUTATA CHIARA GRIBAUDO (38 ANNI, PD) CHE PARTECIPÒ A UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO: ''STO ABBASTANZA BENE, SONO IN AUTOISOLAMENTO DA QUELL'INCONTRO E CONTINUO COME MOLTI ITALIANI. VOGLIO RINGRAZIARE TUTTO IL PERSONALE SANITARIO''
BURIONI BLASTA PURE IL PAPA: ''RIAPRIRE LE CHIESE È UNA PESSIMA IDEA. SONO SICURO CHE DIO VUOLE CHE TUTTI PREGHINO DA CASA''. ERA LA STESSA IDEA DEL CARDINALE VICARIO, CHE PERÒ È STATO SCAVALCATO DAL PONTEFICE IN PERSONA: LE PARROCCHIE DEVONO RESTARE APERTE. LUI PERÒ STA BELLO RINTANATO IN VATICANO…
FLASH! - “SILVIO BERLUSCONI HA PRESO TALMENTE ALLA LETTERA LA RACCOMANDAZIONE DI STARE AD ALMENO UN METRO DAGLI ALTRI CHE S' È ALLONTANATO DA OGNI ITALIANO (ECCETTO UNA) ADDIRITTURA DI 39 CHILOMETRI. ORA È A NIZZA, DOVE DICONO CHE STIA PREPARANDO UN VIDEOMESSAGGIO: “LA FRANCIA È IL PAESE CHE AMO” (SEBASTIANO MESSINA PER ''LA REPUBBLICA'')
DOPO URSULA, ANCHE MERKEL “COMMISSIARIA” LAGARDE: DAREMO ALL’ITALIA TUTTO QUELLO CHE CHIEDE - LE REGOLE DELL'UE SONO SALTATE: PATTO DI STABILITÀ IN SOFFITTA, REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO AMMORBIDITE, RINVIO DELLA RIFORMA DEL FONDO SALVA-STATI - DOPO L’ANNUNCIO DI BERLINO DI UN PIANO DA 550 MILIARDI DI GARANZIE PUBBLICHE, CONCESSO ALL’ITALIA DI RAGGIUNGERE QUEST’ANNO IL 3,3% DEL RAPPORTO DEFICIT-PIL, MA CIRCOLA UNA IPOTESI ATTORNO AL 4%