BOOM!!— Marco Bresolin (@marcobreso) February 9, 2021
(Video di @LeonardoPanetta)
pic.twitter.com/hBt719EVKb
MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI silvio berlusconi mario draghi silvio berlusconi mario draghi 1
VIDEO-FLASH! - L’INCONTRO TRA MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI, CHE SI SALUTANO COME DUE VECCHI AMICI DANDOSI DI GOMITO - IL PREMIER INCARICATO: “GRAZIE DI ESSERE VENUTO”. SILVIO SE LA RIDE MA SEMBRA UN PO’ CIANCICATO-
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MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI silvio berlusconi mario draghi silvio berlusconi mario draghi 1
CONTE, CHE BRUTTA FINE: SFANCULATO ANCHE DA ZINGA! GIUSEPPI CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA A SIENA? ZINGARETTI NICCHIA: LE ALLEANZE SI DECIDONO SUI TERRITORI – BONAFÉ (SEGRETERIA DEL PD TOSCANO): "NON DECIDONO I CORRIDOI ROMANI"ANCHE L'EX GOVERNATORE ROSSI MIRAVA A QUEL POSTO.
MA ZINGA VIVE IN UNA REALTA’ PARALLELA? “NON HO MEMORIA DI UN PARTITO COSI’ UNITO COME IN QUESTO MOMENTO” – PER LA CRONACA: IL PD E’ SPACCATO, SALA, GORI, BONACCINI E GLI EX RENZIANI NON VEDONO L’ORA DI REGOLARE I CONTI CON I SINISTRATI DEM AL CONGRESSO - A ZINGA NON RESTA CHE PIGOLARE: "CHI RIDUCE LA DISCUSSIONE NEL PD ALL'ASSILLO CONGRESSUALE MI SEMBRA UN MARZIANO" – IL NODO DEI RAPPORTI CON LA LEGA: “SIAMO DUE FORZE ALTERNATIVE, TOCCA A DRAGHI DEFINIRE IL…”
AMORE PER LE GAFFE RAZZISTE - LA CONSIGLIERA COMUNALE GRILLINA DI TORINO MONICA AMORE PUBBLICA SU FACEBOOK UNA FOTO CON UNA CARICATURA ANTISEMITA DI FIANCO ALL'ELENCO DELLE TESTATE DEL GRUPPO GEDI - IL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MASSIMO GIANNINI: "PERSONA INFAME E INDEGNA". LEI POI SI GIUSTIFICA: "NEANCHE AVEVO FATTO CASO A QUEL DETTAGLIO, CHIEDO SCUSA ALLA FAMIGLIA ELKANN" - GIÀ IN PASSATO AVEVA SFODERATO CITAZIONI MUSSOLINIANE E SI ERA SCHIERATA CONTRO LE MASCHERINE...