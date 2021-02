MA ZINGA VIVE IN UNA REALTA’ PARALLELA? “NON HO MEMORIA DI UN PARTITO COSI’ UNITO COME IN QUESTO MOMENTO” – PER LA CRONACA: IL PD E’ SPACCATO, SALA, GORI, BONACCINI E GLI EX RENZIANI NON VEDONO L’ORA DI REGOLARE I CONTI CON I SINISTRATI DEM AL CONGRESSO - A ZINGA NON RESTA CHE PIGOLARE: "CHI RIDUCE LA DISCUSSIONE NEL PD ALL'ASSILLO CONGRESSUALE MI SEMBRA UN MARZIANO" – IL NODO DEI RAPPORTI CON LA LEGA: “SIAMO DUE FORZE ALTERNATIVE, TOCCA A DRAGHI DEFINIRE IL…”