VIDEO-FLASH! SOUVENIR DE MELONI - QUANDO LA DUCETTA VOLEVA SPEZZARE LE RENI A MACRON: “NON VENIRE A FARCI LEZIONI. VERGOGNA, IRRESPONSABILE E’ LA FRANCIA CHE HA BOMBARDATO LA LIBIA PERCHE’ DAVA FASTIDIO CHE L’ITALIA AVESSE UN RAPPORTO PRIVILEGIATO IN CAMPO ENERGETICO CON GHEDDAFI ESPONENDOCI AL CAOS MIGRAZIONE – L’ALTRA ACCUSA: “LA FRANCIA CONTINUA A SFRUTTARE L’AFRICA” – VIDEO

-

Condividi questo articolo


MELONI MACRON MELONI MACRON MELONI 4 MELONI 4

 

GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI

 

Condividi questo articolo

politica

MENO MALE CHE CI SONO I GRILLINI A PORTARE IN PARLAMENTO UMANITÀ VARIA – IL M5S HA SBANCATO IN CAMPANIA IN 11 COLLEGI UNINOMINALI, IN MOLTI DEI QUALI SONO STATI PIAZZATI AMICI DI ROBERTO FICO – OLTRE ALL'EX GENERALE E MINISTRO COSTA, CHE HA DEFENESTRATO LUIGINO DI MAIO, SONO STATI ELETTI IL VIDEOMAKER CAROTENUTO CHE HA LAVORATO A “UN POSTO AL SOLE”, L'ATTORE E REGISTA (PER MANCANZA DI COPIONI) AMATO E L'ODONTOIATRA ESPERTO DI MALATTIE RARE MAZZELLA. E POI L'AVVOCATESSA... 