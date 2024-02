VIDEO! “HA QUALCHE PARESI? MA VADA A LAVORARE”! IN SARDEGNA LE SUPERCAZZOLE DI ELLY NON ATTACCANO – LA SCHLEIN CONTESTATA AL MERCATO DA UNA PENSIONATA: “MA VADA A LAVORARE COME HO LAVORATO IO PER 25 ANNI IN UNA IMPRESA DI PULIZIA, PER 500 EURO AL MESE. È UNA VERGOGNA!”. E SCHLEIN, CON UN SORRISINO GELIDO, PIGOLA: “È VERO, È UNA VERGOGNA” – I SONDAGGI SULL’ISOLA DANNO TODDE AVANTI. IL CENTROSINISTRA SPINGE PER IL VOTO UTILE E DICE CHE SCEGLIERE SORU E’ FARE UN REGALO ALLA DESTRA… - VIDEO

La contestazione di una signora a Elly Schlein: "Ha qualche paresi? Vada a lavorare" (Video @Agenzia_Ansa) pic.twitter.com/fiSeW1StjR — Ultimora.net (@ultimoranet) February 21, 2024

Andrea Bulleri per il Messaggero -Estratti

donna sarda sbotta contro elly 3

Gira per mercati, incontra gli studenti, incassa pure la contestazione di una pensionata. E appena rientrata a Roma, rispedisce al mittente gli attacchi che le piovono addosso dal palco del centrodestra di Cagliari. Sarà pur vero che il voto sardo di domenica, mette in chiaro Elly Schlein prima di chiudere la sua seconda trasferta sull'isola, «non è un test nazionale».

E che un eventuale trionfo di Alessandra Todde, l'ex viceministra grillina sostenuta anche dal Pd nella sfida contro Paolo Truzzu, non sarebbe «un laboratorio» in cui testare le alchimie del campo largo. «Quello che c'è in gioco nelle urne di domenica», piuttosto, «è il futuro di questa terra, di questa comunità orgogliosa che cerca il suo riscatto dopo cinque anni di disastroso governo della destra», va all'attacco la segretaria dem durante il giro del mercato di via Quirra ieri mattina.

donna sarda sbotta contro elly 2

Eppure. Eppure non è un caso che la leader del Nazareno sia tornata di nuovo in Sardegna, per spendersi in prima persona per Todde. Pazienza se l'abbraccio con Conte su un palco comune non c'è stato («per volontà di Alessandra», ribadiscono sia al Nazareno che a via di Campo Marzio: «Noi avevamo dato la nostra disponibilità»). E Schlein, confrontandosi con i suoi, si è detta convinta di aver fatto tutto il possibile per tirare l'acqua al mulino del centrosinistra. Senza risparmiarsi. Forse anche più del necessario, fa notare qualcuno in casa dem. «Ci ha messo la faccia fino in fondo, anche se la candidata non è del Pd. Più di Conte, che sull'Isola questa settimana non si è fatto vedere».

(...)

donna sarda sbotta contro elly 1

Sarà anche per questo che la segretaria dem a Cagliari, seguita dall'ex braccio destro di Enrico Letta originario di Quartu Sant'Elena, Marco Meloni, ostenta ottimismo e grandi sorrisi. Anche quando durante il giro tra i banchi al mercato di via Quirra una pensionata le si avvicina per contestarla. Prima le stringe la mano, poi la voce si alza sempre di più. «Ma vada a lavorare come ho lavorato io per 25 anni in una impresa di pulizia, per 500 euro al mese. È una vergogna!», sbotta allontanandosi la donna. E Schlein, impassibile, risponde: «È vero, è una vergogna».

Poi, rientrata a Roma, sferra un attacco alla premier. «Stavo seguendo il comizio di Meloni in Sardegna e ho trovato curioso che attaccasse le opposizioni, i governi precedenti, la candidata Alessandra Todde, ma non ha rivendicato un solo risultato di cinque anni di centrodestra in Sardegna».

elly schlein foto di bacco

E ancora: «Lo sanno che hanno fatto un disastro, lo sanno così bene che hanno cambiato all'ultimo il candidato nascondendosi dietro a Truzzu, che anche a Cagliari ha combinato un disastro». Venerdì si chiude, a Cagliari, senza leader. «Una campagna sarda per parlare ai sardi», la spiegano dal fronte Todde. Ma che comunque vada, almeno nel centrosinistra, finirà per avere ripercussioni anche a Roma.