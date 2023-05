16 mag 2023 12:53

VIDEO! “MI HANNO SPUTATO E IO GLI HO RISPUTATO. SONO UN UOMO E NON GESÙ CRISTO” – CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE IL PRESIDENTE DELLA TERNANA STEFANO BANDECCHI, VICINO AL COGNATO D’ITALIA LOLLOBRIGIDA E AL GOVERNATORE DEL LAZIO ROCCA, CHE A TERNI, AL BALLOTTAGGIO, SFIDERA’ IL CANDIDATO DI CENTRODESTRA (CON LA SINISTRA FUORI DAI GIOCHI) – LO SFOGO CONTRO I TIFOSI: “NON VI MERITATE UN CAZZO, MERDE INUTILI. NON VOGLIO PASSARE COME L’OMINO SCEMO” – VIDEO