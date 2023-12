VIDEO! “RENZI,VAI A CAGARE”. E MATTEONZO QUERELA GASPARRI DOPO LO SCAZZO IN SENATO, LA RUSSA CHIEDE IL VAR – RENZI: “GASPARRI MI HA INTERROTTO URLANDO INSULTI. È UN CAFONE. MA NON CREDO CHE LA RUSSA PRENDERÀ PROVVEDIMENTI CONTRO DI LUI. IO PROCEDERÒ COMUNQUE IN SEDE GIUDIZIARIA" - GASPARRI HA REAGITO QUANDO IL SENATORE DI RIAD HA ACCUSATO FORZA ITALIA DI AVER TRADITO BERLUSCONI ASTENENDOSI SUL MES – LA REPLICA DI MATTEUCCIO: "FI HA PERSO OGNI CREDIBILITA' EUROPEISTA, TAJANI SI DOVREBBE DIMETTERE" - VIDEO

Federico Capurso per la Stampa - Estratti

renzi intervento in senato

La bocciatura del nuovo Mes ha lasciato ferite aperte nella maggioranza e il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sembra voler mandare un messaggio proprio ai moderati di centrodestra che hanno vissuto quel no con disagio: «Chi crede nell’europeismo non può stare con questa destra». Attacca Forza Italia, prendendo la parola in Senato, nel giorno in cui viene approvata una Finanziaria di «marchette agli amici, tasse agli altri», e già scommette sulla necessità di «una manovra correttiva dopo le Europee, mancano 18 miliardi».

(...)

C’è stato un momento non proprio sportivo con l’azzurro Maurizio Gasparri.

«Gasparri mi ha interrotto urlando insulti. La cosa lo qualifica per quello che è: un cafone. Ma non credo che La Russa prenderà provvedimenti contro di lui: procederò comunque in sede giudiziaria contro Gasparri. L’immunità non copre gli insulti».

gasparri

Gasparri ha reagito quando lei ha accusato FI di aver tradito Silvio Berlusconi astenendosi sul Mes. Perché, se il Cavaliere diceva che il Mes non andava bene per l’Italia?

«Ho parlato di Helmuth Kohl e Jose Maria Aznar, i due democristiani che portarono Berlusconi nel Ppe. E capisco che quelli come Gasparri coi democristiani non abbiano niente a che fare. Nel raccontare questo, ho spiegato che, tradendo l’ideale europeista, Forza Italia tradisce Berlusconi. Quanto al Mes trovo surreale attaccarsi a singole dichiarazioni del Cavaliere. Il Mes è uno strumento pensato quando a Palazzo Chigi c’era Berlusconi, non una controfigura».

(...)

Che ripercussioni potrebbero arrivare dall’Europa?

matteo renzi maurizio gasparri in versione barbie

«Non significative, a mio avviso. Piuttosto immagino che si alimentino le divisioni interne alle coalizioni. Forza Italia ha perso ogni credibilità europeista, ma anche il campo largo è in difficoltà.

(...)

Il ministro Giorgetti dovrebbe dimettersi?

«Giorgetti ha fatto Giorgetti, come sempre: surfa tra le onde cercando di fare l’equilibrista. Tajani invece dovrebbe riflettere se continuare a fare il ministro, visto che fa campagna elettorale tutti i giorni per Forza Italia. Non tocchiamo palla a livello internazionale. Arriviamo terzi su tre sull’Expo, perdiamo la battaglia sulla Bei, non ci filano sul patto di stabilità. La Farnesina e in crisi, Tajani che fa?».

MATTEO RENZI - 1 antonio tajani foto di bacco

(...)