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VIDEO! “TRANQUILLI, SE SUCCEDE QUALCOSA VI CHIAMO IO” – LA CENA DI CONTE CON I PARLAMENTARI DEL M5S DA MAXELA, IN VIA DELLE COPPELLE, A ROMA – MOMENTO SALIENTE: PEPPINIELLO APPULO CHE PRIMA SI RAVVIA IL CIUFFO E POI SI TAMPONA LA FRONTE DAVANTI ALLA CASSA… - VIDEO-
CI MANCAVA SOLO QUELL'ESIBIZIONISTA DI MACRON A FAR INCAZZARE PUTIN – AL PRESIDENTE RUSSO NON È PIACIUTO AFFATTO VEDERE TRASMESSA SENZA FILTRI IN TELEVISIONE LA TELEFONATA CON EMMANUEL MACRON – IL DOCUMENTARIO REALIZZATO E DIFFUSO PROPRIO DALL'ELISEO PER ESALTARE L'IPERATTIVISMO DEL PRESIDENTE FRANCESE HA SCATENATO LE PROTESTE DEL CREMLINO (CHE PARLA DI “BON TON”, VABBE'...) MA ANCHE LE CRITICHE IN FRANCIA – PER “LE MONDE” IL FILMATO “INFRANGE GLI STANDARD DIPLOMATICI RELATIVI AL SEGRETO” – VIDEO
DAI "NANI&BALLERINE" ALLE PORNOSTAR - PRISCILLA SALERNO, PROFESSIONE PORNODIVA, ENTRA IN POLITICA CON I SOCIALISTI: GUIDERA’ IL DIPARTIMENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL NUOVO PSI - L’ATTRICE CHE RITIENE IL PORNO “UNA VOCAZIONE” CORONA IL SUO SOGNO: “MI HANNO INSULTATA TALMENTE TANTO CHE LA RITENGO UNA VIOLENZA. NON SI SONO PERÒ SBARAZZATI DI ME, ORA MI CANDIDERÒ ALLE PROSSIME ELEZIONI” - LO SPOGLIARELLO PER FESTEGGIARE LA PROMOZIONE DELLA SALERNITANA
INDOVINA INDOVINELLO: CHI È IL MINISTRO DEL GOVERNO GIALLO-VERDE CHE NEL 2018 VOLEVA RENDERE L'ITALIA "EQUIDISTANTE" TRA USA E RUSSIA, E FAR FARE AL NOSTRO PAESE UNO “SCARTO” RISPETTO ALL’ATLANTISMO? LA CLAMOROSA RIVELAZIONE NEL LIBRO DEL GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, “MISSIONE” – IL RACCONTO DELLA PRIMA DEL NABUCCO ALL’OPERA DI ROMA, IN CUI VENNE DECISO L’INTERVENTO CONTRO GHEDDAFI: “NEL PRIMO INTERVALLO VIENE ORGANIZZATA UNA SORTA DI RIUNIONE DI GOVERNO E…”
FLASH! – BORIS JOHNSON HA ANNUNCIATO LE SUE DIMISSIONI DA PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO: "NON AVREI VOLUTO FARLO, MA È CHIARO CHE DEBBA ESSERCI UN NUOVO LEADER E PREMIER" - "BOJO" LASCERÀ SUBITO COME CAPO DEL PARTITO CONSERVATORE, E RIMARRÀ AD INTERIM FINO A CHE NON SARÀ TROVATO IL NOME DEL SUO SUCCESSORE: LUI SPERA DI RESTARE A DOWNING STREET FINO A OTTOBRE, MA I TORY VOGLIONO FARLO SLOGGIARE SUBITO - IL MESSAGGIO AGLI UCRAINI: "CONTINUEREMO A SOSTENERVI" - IL VIDEO
A BRUXELLES È SCATTATO L’ALLARME ROSSO SULL’ITALIA – NEI PALAZZI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE SI PARLA MOLTO DEI RISCHI PER IL NOSTRO PAESE, SE DRAGHI DOVESSE LASCIARE PALAZZO CHIGI IN ANTICIPO: LA NOSTRA CREDIBILITÀ È APPESA A “MARIOPIO”, E DI CONSEGUENZA LO SONO ANCHE I SOLDI DEL RECOVERY FUND- IL RAGIONAMENTO CHE FANNO GLI “EUROCRATI” È: “COME PENSATE DI AFFRONTARE QUESTO PASSAGGIO COSÌ DELICATO DURANTE UNA CAMPAGNA ELETTORALE? COME PENSATE CHE SI POSSA RISOLVERE POSITIVAMENTE SE FATE A MENO DELLA PERSONA CHE HA RAPPRESENTATO LA GARANZIA DA PRESTARE ALL'UE?”