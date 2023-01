VIDEO! LA MONTARULI MEJO DI CEREZO! “IL MIO CAPODANNO? A DORMIRE PRIMA DI MEZZANOTTE. L’HO PASSATO DA SOLA, HO CENATO CON LENTICCHIE E BEVUTO UN PO’ DI BAROLO – LA SOTTOSEGRETARIA ALL’UNIVERSITA’ RIPERCORRE LA SUA CARRIERA: “VENDEVO AUTO USATE, HO CONOSCIUTO ANCHE IL SIGNOR SUZUKI. ABOLIRE IL TEST DI INGRESSO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA? “LO VOGLIAMO DI SICURO RIGUARDARE. IL MIO PARERE È…”

Da Un Giorno da Pecora

augusta montaruli e giorgia meloni

La sottosegretaria all'Università e alla Ricerca e deputata FdI, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi si è raccontata al di fuori della politica, 'svelando' il modo in cui ama passare le proprie vacanze, la notte di Capodanno e non solo. “La notte del 31 dicembre sono stata da sola, a Torino, sono andata a dormire talmente presto che mi hanno svegliato i botti. Io odio il Capodanno e sto benissimo da sola, per cena ho mangiato delle lenticchie, acquistate già fatte, e bevuto un po' di Barolo. Poi però il primo dell'anno sono andato a pranzo con delle amiche...”

augusta montaruli 1

Ama andare anche in viaggio da sola? “Vado, sempre da sola, a Venezia una volta ogni tre mesi, mi piace tantissimo. Quando sarò anziana andrò a vivere alla Giudecca, è il mio sogno”. E' vero che nella sua carriera ha venduto anche automobili? “Certo, sia nuove che usate, per mantenermi ho fatto anche questo lavoro e ne vado fiera. Pensate, ho incontrato anche il signor Suzuki, perché la sede della sua azienda in Italia è vicino a Torino, dove lavoravo in quel momento”. Addirittura? “E' stato un bell'incontro, abbiamo parlato un po' in inglese ed è stato un incontro molto piacevole.

augusta montaruli su instagram 5

Abolire il test di ingresso alla facoltà di medicina? “Lo vogliamo di sicuro riguardare. Il mio parere è che un metodo alla francese sarebbe la soluzione migliore”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la sottosegretaria all'Università e alla Ricerca Augusta Montaruli, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come vede il metodo alla francese? “Hai la possibilità di iscriverti alla facoltà di medicina e la valutazione sulla tua preparazione, la possibilità di continuare a frequentare il corso è parametrata ad alcuni esami che effettivamente dai e non ad un test. Questo - ha concluso la deputata FdI a Rai Radio1 - è il mio parere”.

