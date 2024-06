VIDEO! "MI SONO ROTTO IL CAZZO, ME NE VADO" – VITTORIO FELTRI, OSPITE DI BIANCA BERLINGUER A “PRIMA DI DOMANI”, SBOTTA DOPO AVER SENTITO LA FORZISTA RITA DALLA CHIESA ATTACCARE VANNACCI E SALUTA LA COMPAGNIA – PRIMA AVEVA ATTACCATO ILARIA SALIS: "SONO TURBATO E SCOSSO PER LA SUA ELEZIONE. È UNA PERSONA INDEGNA, CON 4 CONDANNE E 20 DENUNCE, VIENE MANDATA A BRUXELLES PER FARE COSA? PER PICCHIARE QUALCUNO PERCHÈ IN QUESTA SPECIALITÀ ECCELLE?" – VIDEO

Da tvblog.it

vittorio feltri prima di domani

Un copione non troppo diverso da quello andato in scena ieri sera a Porta a Porta si è ripetuto nello studio di Prima di domani. Vittorio Feltri, collegato da casa con il programma di Bianca Berlinguer, ha difeso il generale Vannacci, anche per il richiamo alla X Mas. “A me le elezioni annoiano sempre” ha esordito nella puntata odierna di Prima di domani, prima di dirsi turbato per l’elezione di Ilaria Salis.

Nicola Fratoianni, nel parterre degli ospiti in studio, ha difeso la neo eurodeputata e ha fatto presente che fossero altri i nomi di cui ci si dovesse preoccupare circa l’elezione al parlamento europeo, con esplicito riferimento a Vannacci.

“Forse potrebbe essere più sorvegliato nelle parole che sceglie: le farebbe più onore” ha infine concluso rivolgendosi a Feltri. Il direttore editoriale di Il Giornale non ha replicato, per poi però confermare il proprio apprezzamento per Vannacci: “È un signore che dice delle cose che vengono pensate da almeno l’80% della popolazione e come si è visto c’è stata una conferma avendo preso 500 mila voti”. Di fronte alla Berlinguer che citava altri candidati che hanno riscosso un numero di preferenze simili, Feltri infastidito ha sbottato: “Ma che ca**o dici”.

vittorio feltri prima di domani

Bianca Berlinguer, però, da studio non ha colto l’espressione colorita di Feltri, non sfuggita invece a Rita Dalla Chiesa, anche lei in collegamento. Interpellato nuovamente su Vannacci e sulla sua citazione della X Mas, Feltri ha difeso la citazione del generale: “Abbinarla al fascismo significa essere ignoranti”. Incalzato poi da Fratoianni, dopo aver sostenuto che “la X Mas è stato uno squadrone che si è distinto per eroismo”, il direttore si è mostrato infastidito.